Felipe Melo aponta possível substituto de Raphinha: 'Vai pra cima' Atacante se lesionou em vitória do Brasil sobre o Haiti

O atacante Raphinha sentiu lesão muscular durante a vitória da Seleção Brasileira sobre o Haiti por 3 a 0, na última sexta-feira (19), pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. Diante do cenário, o ex-jogador Felipe Melo apontou o Endrick como um possível substituto para o camisa 11.

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A opinião aconteceu durante o programa "Seleção Copa", dos canais Sportv, quando Felipe Melo analisou uma possível entrada do jovem, de 19 anos, no time titular do Brasil. Para o ex-jogador, a mudança poderia ser benéfica para o ataque brasileiro.

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— Gostou do Endrick nessa posição (do Raphinha). Ele fez muito ela no Lyon e no Real Madrid, as vezes. Mas ele corta para dentro, não dá muito profundidade, de ir para a linha de fundo... Entendo, que um outro atacante complementa o Endrick. No caso, poderia ser o Matheus Cunha

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— O Endrick arrasta. Vai pra cima. Contra o Haiti, ele teve uma oportunidade só e fez o gol. Foi anulado? Sim. Mas ele aproveitou.

Lesão de Raphinha

O atacante Raphinha não completou a partida entre Brasil e Haiti, da última sexta-feira (19), nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Aos 39 minutos do primeiro tempo, o camisa 11 deixou o reclamando de dores na perna direita.

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Após exames realizados, o atleta foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita. Agora, ele passará por um "protocolo de tratamento intensivo" e seguirá com a delegação na Copa do Mundo. Os médicos da Seleção não informaram o prazo previsto para recuperação.

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No fim de março, Raphinha também sentiu a coxa direita, na derrota do Brasil por 2 a 1 para a França em amistoso disputado nos Estados Unidos. Na ocasião, ele ficou cinco semanas afastado dos jogos.

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