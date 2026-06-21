logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Felipe Melo aponta possível substituto de Raphinha: 'Vai pra cima'

Atacante se lesionou em vitória do Brasil sobre o Haiti

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 05:40
Favorite o Lance! no Google
Felipe Melo apontou possível substituto para Raphinha na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
Felipe Melo apontou possível substituto para Raphinha na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

O atacante Raphinha sentiu lesão muscular durante a vitória da Seleção Brasileira sobre o Haiti por 3 a 0, na última sexta-feira (19), pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. Diante do cenário, o ex-jogador Felipe Melo apontou o Endrick como um possível substituto para o camisa 11.

continua após a publicidade
  • Neymar chuta a bola durante treino na Seleção nos EUA

    Após Ancelotti confirmar retorno, Neymar treina forte na Seleção

    Seleção Brasileira
    Há 11 horas
  • Raphinha lamentando chance no duelo entre Barcelona e Rayo Vallecano (Foto: Josep Lago/AFP)

    Lesão na coxa direita é pesadelo antigo de Raphinha, da Seleção Brasileira

    Seleção Brasileira
    Há 11 horas
  • Raphinha havia se recuperado de uma lesão no Barcelona recentemente (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

    Seleção confirma lesão de Raphinha, que vira desfalque na Copa do Mundo

    Seleção Brasileira
    Há 11 horas

    • ➡️ Veja opções de Ancelotti para a Seleção com ausência de Raphinha

    A opinião aconteceu durante o programa "Seleção Copa", dos canais Sportv, quando Felipe Melo analisou uma possível entrada do jovem, de 19 anos, no time titular do Brasil. Para o ex-jogador, a mudança poderia ser benéfica para o ataque brasileiro.

    ➡️ Brasil pode substituir Raphinha na Copa do Mundo? Entenda a regra da Fifa

    — Gostou do Endrick nessa posição (do Raphinha). Ele fez muito ela no Lyon e no Real Madrid, as vezes. Mas ele corta para dentro, não dá muito profundidade, de ir para a linha de fundo... Entendo, que um outro atacante complementa o Endrick. No caso, poderia ser o Matheus Cunha

    continua após a publicidade

    — O Endrick arrasta. Vai pra cima. Contra o Haiti, ele teve uma oportunidade só e fez o gol. Foi anulado? Sim. Mas ele aproveitou.

    Lesão de Raphinha

    O atacante Raphinha não completou a partida entre Brasil e Haiti, da última sexta-feira (19), nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Aos 39 minutos do primeiro tempo, o camisa 11 deixou o reclamando de dores na perna direita.

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Após exames realizados, o atleta foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita. Agora, ele passará por um "protocolo de tratamento intensivo" e seguirá com a delegação na Copa do Mundo. Os médicos da Seleção não informaram o prazo previsto para recuperação.

    continua após a publicidade

    No fim de março, Raphinha também sentiu a coxa direita, na derrota do Brasil por 2 a 1 para a França em amistoso disputado nos Estados Unidos. Na ocasião, ele ficou cinco semanas afastado dos jogos.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Raphinha havia se recuperado de uma lesão no Barcelona recentemente (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    Raphinha havia se recuperado de uma lesão no Barcelona recentemente (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
    Fora de CampoInflacionou! Loja anuncia venda da figurinha de Vozinha por R$ 1,5 milHá 2 minutos
    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
    Fora de CampoVozinha supera craques e atinge marca impressionante durante Copa do MundoHá 2 minutos
    Mauro Cezar não apoia convocação de Paquetá à Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoMauro Cezar dispara contra jogador do Flamengo na Copa do Mundo: 'Dificilmente'Há 12 minutos
    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
    Copa do MundoPor que Vozinha? Entenda a origem do apelido do goleiro de Cabo VerdeHá 12 minutos
    Brasil x Haiti registra grande aumento de espectadores no Grupo Globo (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOB)
    Fora de CampoQuais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (21)?Há 32 minutos
    Atacante do Flamengo saiu chorando após empata entre Equador e Curaçao (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
    Fora de CampoTorcida do Flamengo manda recado a Plata após Equador x Curaçao: 'Primeiro'Há 6 horas

    Mais LANCE!

    Fluminense vira assunto em Equador x Curaçao na Copa do Mundo: 'Ídolo'
    Enner Valencia perdeu uma chance inacreditável em Equador x Curaçao. (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
    Gol perdido por Enner Valencia em Equador x Curaçao gera revolta: 'Inacreditável'
    Jorginho, do Flamengo critica estreia de Rayan na Copa do Mundo. (Foto: Reprodução/Sportv)
    Jorginho, do Flamengo, critica estreia de Rayan na Copa do Mundo: 'Nítido'
    Endrick em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos antes de amistoso contra o Egito
    Torcedores reagem à fala de Endrick sobre relação com Ancelotti: 'Óbvio'
    caio ribeiro
    Caio Ribeiro se irrita com jogador na Copa do Mundo: 'Para que?'
    Com o triunfo diante do Haiti, Brasil é líder do grupo (Reprodução/Instagram)
    Narrador da Globo, Everaldo Marques revela 'perrengue' em Brasil x Haiti na Copa
    Técnico Renato Gaúcho é flagrado em praia do Rio de Janeiro após saída do Vasco
    Paraguai Copa do Mundo
    Atuação de jogador do Palmeiras na Copa do Mundo encanta: 'Impressionante'
    Narrador publicou bastidores de transmissão nas redes sociais (Foto: Rogério Pallatta/SBT)
    'Cadê a cerveja?': Galvão Bueno mostra bastidores de Brasil x Haiti
    Everaldo Marques realizou a transmissão entre Brasil x Haiti (Foto/Divulgação)
    Globo alcança mais de 50 milhões de pessoas com Brasil x Haiti
    Raphinha sofre lesão em Brasil x Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)
    Notícia sobre lesão de Raphinha na Copa do Mundo movimenta torcedores
    Memphis Depay, do Corinthians, na Copa do Mundo (Foto: Fotoarena/Folhapress
    Atuação de Memphis Depay em Holanda x Suécia repercute: 'Nunca vi'
    Equipe do SBT paraa cobertura da Copa do Mundo
    Brasil x Haiti: SBT bate recorde e alcança melhor audiência do canal desde 2024