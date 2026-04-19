Maestro Júnior critica atitude de árbitro em Flamengo x Bahia: 'Completamente'

Flamengo e Bahia estão se enfrentando, na noite deste domingo (19), em jogo válido pela 12° rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo da partida, o comentarista Maestro Júnior se irritou com uma decisão da arbitragem.

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Depois de abrir o placar em Flamengo x Bahia, Arrascaeta tirou a camisa e homenageou Oscar Schimdt. O árbitro do jogo mostrou o cartão amarelo para o uruguaio, e Júnior discordou da decisão.

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- O juiz deu cartão amarelo para o Arrascaeta. É lógico que existe a regra, existe a lei, tirou a camisa. Mas é uma situação completamente... Talvez um pouquinho mais de sensibilidade nesse momento pudesse existir também - disse Júnior.

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Arrascaeta simula arremesso em homenagem a Oscar Schmidt contra o Bahia (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Veja gesto de Arrascaeta

Onde assistir Flamengo x Bahia

Flamengo e Bahia se enfrentam na noite deste domingo (19), às 19h30 (de Brasília), em jogo da 12ª rodada do Brasileirão. O confronto acontece no Maracanã, Rio de Janeiro (RJ), e terá transmissão do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere

O Rubro-Negro vem de sequência corrida: na quinta-feira (16), venceu o Independiente Medellín por 4 a 1 no Maracanã, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Já o Tricolor, que foi eliminado ainda na segunda fase preliminar da competição continental, não entra em campo desde sábado (11), quando superou o Mirassol por 2 a 1 fora de casa.

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Os adversários deste domingo chegam para o jogo com o mesmo número de pontos (20) e jogos (10), mas o saldo de gols coloca o Rubro-Negro à frente na tabela. Portanto, o duelo é confronto direto pelas primeiras posições do Brasileirão: o vencedor se aproximará do líder Palmeiras, que tem seis pontos de vantagem em relação ao grupo formado por Flamengo, São Paulo, Fluminense e Bahia.