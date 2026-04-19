Éverton Ribeiro vira assunto em Flamengo x Bahia: 'Meu Deus'

O duelo entre Flamengo e Bahia, na noite deste domingo (19), foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Éverton Ribeiro, ídolo do Rubro-Negro que hoje joga no Tricolor de Aço, ficou com o nome em alta.

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Até aqui, o Flamengo vence o Bahia por 1 a 0, com gol de Arrascaeta e assistência de Pedro. O Tricolor tenta pressionar o Rubro-Negro, que responde nos contra-ataques e já podia ter ampliado a vantagem no Maracanã.

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Nas redes sociais, Éverton Ribeiro teve o nome muito comentado por torcedores do Flamengo, e o motivo é muito simples: saudade. O meia que fez parte de um elenco multi-campeão no Rubro-Negro ainda mexe com corações flamenguistas. Veja os comentários abaixo:

Éverton Ribeiro antes de Flamengo x Bahia (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Veja comentários sobre o ídolo

Onde assistir Flamengo x Bahia

Flamengo e Bahia se enfrentam na noite deste domingo (19), às 19h30 (de Brasília), em jogo da 12ª rodada do Brasileirão. O confronto acontece no Maracanã, Rio de Janeiro (RJ), e terá transmissão do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere

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O Rubro-Negro vem de sequência corrida: na quinta-feira (16), venceu o Independiente Medellín por 4 a 1 no Maracanã, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Já o Tricolor, que foi eliminado ainda na segunda fase preliminar da competição continental, não entra em campo desde sábado (11), quando superou o Mirassol por 2 a 1 fora de casa.

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Os adversários deste domingo chegam para o jogo com o mesmo número de pontos (20) e jogos (10), mas o saldo de gols coloca o Rubro-Negro à frente na tabela. Portanto, o duelo é confronto direto pelas primeiras posições do Brasileirão: o vencedor se aproximará do líder Palmeiras, que tem seis pontos de vantagem em relação ao grupo formado por Flamengo, São Paulo, Fluminense e Bahia.