A Copa do Mundo terá um formato de entretenimento inédito para acompanhar a expansão do torneio. De acordo com informações do jornal The Athletic, a Fifa planeja realizar três cerimônias de abertura distintas, uma em cada país-sede (México, Canadá e Estados Unidos). O objetivo é celebrar o início da competição nos gramados do Estádio Azteca, BMO Field e SoFi Stadium com artistas que refletem a cultura de cada região e o alcance global do futebol.

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O clima para a Copa também ganhou força nas redes sociais com Shakira. A cantora divulgou ontem uma prévia de "Dai Dai", a música oficial de 2026, em parceria com o nigeriano Burna Boy. O videoclipe foi gravado recentemente no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Shakira em clipe da nova música da Copa do Mundo 2026. (Foto: Reprodução)

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Quem vai cantar na cerimonônia de abertura da Copa?

As cerimônias devem ocorrer entre os dias 11 e 12 de junho, antecedendo os jogos de estreia das nações anfitriãs:

México (11/06): No Estádio Azteca, a expectativa é de apresentações da banda de rock Maná, além de Alejandro Fernández e Belinda.

Canadá (12/06): Em Toronto, os nomes locais Michael Bublé e Alanis Morissette são os cotados para a festa.

Estados Unidos (12/06): Em Los Angeles, Katy Perry aparece como a grande estrela para o show que antecede o duelo contra o Paraguai.

Anitta e o catálogo global para a Copa do Mundo

A brasileira Anitta integra a lista de talentos globais da Fifa para o ciclo de 2026. Embora as sedes exatas de suas performances ainda não tenham sido detalhadas, a cantora faz parte do grupo de artistas, que inclui J Balvin e a tailandesa Lisa, escalados para os diversos eventos oficiais e transmissões que ocorrerão durante os dias de torneio.

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Outra grande novidade da Fifa para 2026 é a implementação de um show no intervalo da grande decisão, no dia 19 de julho, no MetLife Stadium. O modelo segue a linha do sucesso do Super Bowl, buscando transformar a finalíssima em um espetáculo completo de esporte e música.

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