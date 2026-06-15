Qual jogo da Copa do Mundo vai passar no SBT hoje (15)? Tiago Leifert irá narrar partida pelo canal

A Copa do Mundo de 2026 segue à todo vapor no SBT. Para esta segunda-feira (15), o canal irá transmitir as emoções do confronto entre Uruguai e Arábia Saudita, às 19h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo.

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A cobertura do SBT para o confronto começa a partir das 18h30, com o programa "Vem pro Jogo". Para a partida, o narrador Tiago Leifert será o responsável por transmitir as emoções dentro de campo. Ao lado dele, vão estar os comentários Juninho Paulista e Raphael Rezende. A análise de arbitragem será com Nadine Basttos e reportagens de Isa Labate, direto de Miami.

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A cobertura do SBT para o quito dia de Copa do Mundo não acaba por aí. Às 23h55, o público acompanha mais uma edição do "Balanço da Copa". Apresentado por Carol Barcellos e Wallace Neguerê, o programa reúne os destaques da rodada, análises, bastidores e a repercussão dos jogos do dia. A edição contará com as participações de Vampeta e Raphael Rezende.

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Além do resumo completo da segunda-feira de Mundial, a atração também acompanha os bastidores da Seleção Brasileira, que já volta suas atenções para o confronto contra o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos.

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