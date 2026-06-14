Bélgica x Egito: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo Confira todas as informações sobre o duelo válido pela primeira rodada do Grupo G

Bélgica e Egito se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 16h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, SporTV, ge tv e CazéTV. ➡️Clique para assistir no Sportv

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Ficha do jogo BEL EGI Campeonato Copa do Mundo 2026 Data e Hora 15/06/2026, 16:00 Local Lumen Field - Seattle, Washington (EUA) Árbitro Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

Terceira colocada na Copa do Mundo de 2018, a Bélgica chega com os pés no chão após a eliminação precoce na fase de grupos do último Mundial, em 2022, que foi seguida pelo quase rebaixamento na Liga das Nações. Com a queda do técnico Domenico Tedesco, Rudi Garcia assumiu o comando da equipe e conseguiu estabilizá-la taticamente nas Eliminatórias Europeias, além de ter contribuído nos bastidores para o retorno de Courtois.

Além do goleiro do Real Madrid, os Diabos Vermelhos ainda contam com De Bruyne e Lukaku entre as referências da geração anterior. Os pilares mais jovens, como Amadou Onana e Jérémy Doku, tentam dar um novo espírito à seleção.

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Do outro lado, o Egito inicia sua quarta participação em Copas do Mundo em busca da sua primeira vitória na história do torneio. Somados os sete jogos disputados nas edições de 1930, 1990 e 2018, foram dois empates e cinco derrotas.

Os Faraós chegam confiantes após fazerem campanha sólida nas Eliminatórias Africanas, onde terminaram invictos e líderes do seu grupo. Para a estreia no Mundial, o técnico Hossam Hassan deve contar com seu principal jogador, Mohamed Salah, apesar do atacante ex-Liverpool ter tido um problema muscular na coxa esquerda no fim da temporada. Marmoush e Trézéguet também surgem como peças importantes no ataque egípcio.

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Tudo sobre Bélgica x Egito (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Bélgica 🆚 Egito

Copa do Mundo 2026 – Grupo G

📆 Data e horário: segunda-feira, 15 de junho de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Lumen Field, em Washington, nos Estados Unidos

👁️ Onde assistir: TV Globo, SporTV, ge tv e CazéTV

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Bélgica

Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Julien Ngoy, Arthur Theate e Maxim De Cuyper; Amadou Onana, Youri Tielemans, Leandro Trossard, Kevin De Bruyne e Jérémy Doku; Romelu Lukaku.

Técnico: Rudi Garcia.

⚪ Egito

El Shenawy; Hany, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia e Ahmed Fatouh; Lashin, Hamdy Fathy, Mohamed Salah, Trézéguet e Zizo; Omar Marmoush.

Técnico: Hossam Hassan.

Bélgica e Egito se enfrentam pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo (Arte: Lance!)

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