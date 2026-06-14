Balanço do Grupo E: Alemanha faz novo 7 a 1, e Costa do Marfim vence na Copa do Mundo Na chave, Curaçao protagoniza momento histórico na competição

No Grupo E da Copa do Mundo, a Alemanha conquistou uma nova vitória por 7 a 1 no torneio após 12 anos, mas dessa vez sobre Curaçao. No outro jogo da chave, a Costa do Marfim derrotou o Equador por 1 a 0 em busca de uma vaga no mata-mata.

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Alemanha 7 x 1 Curaçao

No jogo de abertura do quarto dia da Copa do Mundo, a Alemanha atropelou a estreante Curaçao com uma vitória por 7 a 1 sobre o modesto rival. A equipe de Julian Nagelsmann repetiu o placar aplicado no triunfo sobre o Brasil na semifinal do Mundial de 2014 com gols de Kai Havertz (2), Nmecha, Schlotterbeck, Musiala, Brown e Undav.

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O confronto também ficou marcado pelo histórico gol de Comenencia, que foi o responsável por estufar as redes em favor de Curaçao pela primeira vez em uma Copa do Mundo. A ilha caribenha também foi representada por uma grande quantidade de torcedores presentes nas arquibancadas do NRG Stadium, em Houston, e deram um show de carisma.

Placar do NRG Stadium mostra vitória de 7 a 1 da Alemanha sobre Curaçao (Foto: Paul Ellis/AFP)

Costa do Marfim 1 x 0 Equador

No segundo jogo da chave, Costa do Marfim e Equador fizeram um jogo muito equilibrado. Na etapa inicial, os sul-americanos desperdiçaram uma chance clara com Enner Valencia nos minutos iniciais e carimbaram o travessão duas vezes.

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No segundo tempo, a Costa do Marfim voltou com outra postura do vestiário, carimbou o travessão do Equador e melhorou com as substituições. Aos 45 minutos, Singo arrancou do campo de defesa ao ataque, tocou para Amad Diallo, que entrou na etapa final, e o atacante do Manchester United finalizou de perna esquerda para abrir o placar e impedir o primeiro 0 a 0 da Copa do Mundo.

Diallo celebra gol da Costa do Marfim, enquanto jogadores do Equador lamentam derrota na Copa do Mundo (Foto: Charly Triballeau/AFP)

Próximos jogos do Grupo E da Copa do Mundo

Alemanha x Costa do Marfim - 20 de junho, às 17h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto (CAN)

- 20 de junho, às 17h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto (CAN) Equador x Curaçao - 20 de junho, às 21h (de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City (EUA)

Tabela do Grupo E da Copa do Mundo

# Time Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas SG 1 Alemanha 3 1 1 0 0 +6 2 Costa do Marfim 3 1 1 0 0 +1 3 Equador 0 1 0 0 1 -1 4 Curaçao 0 1 0 0 1 -6

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