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Balanço do Grupo E: Alemanha faz novo 7 a 1, e Costa do Marfim vence na Copa do Mundo

Na chave, Curaçao protagoniza momento histórico na competição

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 22:04
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Jogadores da Alemanha comemoram gol marcado sobre Curaçao, na Copa do Mundo
Jogadores da Alemanha comemoram gol marcado sobre Curaçao, na Copa do Mundo (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP)

No Grupo E da Copa do Mundo, a Alemanha conquistou uma nova vitória por 7 a 1 no torneio após 12 anos, mas dessa vez sobre Curaçao. No outro jogo da chave, a Costa do Marfim derrotou o Equador por 1 a 0 em busca de uma vaga no mata-mata.

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  • O meia alemão Felix Nmecha autografa a camisa de um pequeno fã em Houston (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

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    Alemanha 7 x 1 Curaçao

    No jogo de abertura do quarto dia da Copa do Mundo, a Alemanha atropelou a estreante Curaçao com uma vitória por 7 a 1 sobre o modesto rival. A equipe de Julian Nagelsmann repetiu o placar aplicado no triunfo sobre o Brasil na semifinal do Mundial de 2014 com gols de Kai Havertz (2), Nmecha, Schlotterbeck, Musiala, Brown e Undav.

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    O confronto também ficou marcado pelo histórico gol de Comenencia, que foi o responsável por estufar as redes em favor de Curaçao pela primeira vez em uma Copa do Mundo. A ilha caribenha também foi representada por uma grande quantidade de torcedores presentes nas arquibancadas do NRG Stadium, em Houston, e deram um show de carisma.

    Placar do NRG Stadium mostra vitória de 7 a 1 da Alemanha sobre Curaçao
    Placar do NRG Stadium mostra vitória de 7 a 1 da Alemanha sobre Curaçao (Foto: Paul Ellis/AFP)

    Costa do Marfim 1 x 0 Equador

    No segundo jogo da chave, Costa do Marfim e Equador fizeram um jogo muito equilibrado. Na etapa inicial, os sul-americanos desperdiçaram uma chance clara com Enner Valencia nos minutos iniciais e carimbaram o travessão duas vezes.

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    No segundo tempo, a Costa do Marfim voltou com outra postura do vestiário, carimbou o travessão do Equador e melhorou com as substituições. Aos 45 minutos, Singo arrancou do campo de defesa ao ataque, tocou para Amad Diallo, que entrou na etapa final, e o atacante do Manchester United finalizou de perna esquerda para abrir o placar e impedir o primeiro 0 a 0 da Copa do Mundo.

    Diallo celebra gol da Costa do Marfim, enquanto jogadores do Equador lamentam derrota na Copa do Mundo
    Diallo celebra gol da Costa do Marfim, enquanto jogadores do Equador lamentam derrota na Copa do Mundo (Foto: Charly Triballeau/AFP)

    Próximos jogos do Grupo E da Copa do Mundo

    • Alemanha x Costa do Marfim - 20 de junho, às 17h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto (CAN)
    • Equador x Curaçao - 20 de junho, às 21h (de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City (EUA)

    Tabela do Grupo E da Copa do Mundo

    #TimePontosJogosVitóriasEmpatesDerrotasSG

    1

    Alemanha

    3

    1

    1

    0

    0

    +6

    2

    Costa do Marfim

    3

    1

    1

    0

    0

    +1

    3

    Equador

    0

    1

    0

    0

    1

    -1

    4

    Curaçao

    0

    1

    0

    0

    1

    -6

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