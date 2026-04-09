Com novidade, Fernando Diniz define primeira escalação como técnico do Corinthians
Timão inicia nova fase sob comando de Diniz em duelo pela Libertadores
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O Corinthians está escalado para o confronto diante do Platense, em jogo que acontece logo mais no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, na Argentina. Essa é a primeira escalação do técnico Fernando Diniz no comando do Timão.
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Para o confronto, o treinador promoveu a entrada do meia-atacante Kayke, destaque da base corintiana e autor do gol do título na final da Copinha em 2024. Essa é a principal novidade na escalação.
Yuri Alberto, que foi ausência nas duas últimas atividades da equipe após passar por um procedimento para retirada do dente do siso, começa entre os titulares.
O Corinthians vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Garro; Kayke e Yuri Alberto.
Desfalques no Corinthians:
João Pedro - dores na região do púbis
Pedro Milans - entorse no tornozelo esquerdo
Charles - lesão no calcanhar direito
Memphis - tratando lesão muscular na parte anterior da coxa direita
Como chega o Corinthians?
O Alvinegro não vence há nove jogos, sequência que culminou na demissão do então técnico Dorival Jr., que não resistiu após a série negativa de resultados.
Assim como o Corinthians, o Platense também não vive bom momento na temporada. O time argentino está há seis partidas sem vencer e ocupa o décimo lugar do Grupo A do Campeonato Nacional. A equipe vem de empate sem gols com o Lanús, fora de casa.
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