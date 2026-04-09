Saiba se Fernando Diniz estreia hoje pelo Corinthians

O Corinthians estreia nesta quinta-feira (9) na Libertadores. O time paulista está na Argentina para enfrentar o Platense, em jogo marcado para às 21h (de Brasília). Será o primeiro jogo da história entre as equipes, e a partida também vai marcar a estreia de Fernando Diniz como técnico corintiano.

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Diniz foi apresentado oficialmente no clube há apenas dois dias, na terça-feira (7), mas já vai para a estreia no Corinthians. O treinador assumiu a vaga deixada por Dorival Júnior, que caiu após a derrota por 1 a 0 para o Internacional no domingo (5), pelo Brasileirão.

E o treinador, que mal teve tempo de conhecer o elenco, tem pelo menos uma dúvida para a partida com o Platense. O atacante Yuri Alberto não treinou por causa da retirada de um siso. Mas ele viajou com o elenco e será pelo menos opção no banco para a estreia do Corinthians de Fernando Diniz.

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A provável escalação do time para o jogo com os argentinos tem Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Garro; Kayke e Pedro Raul (Yuri Alberto).

Fernando Diniz estreia no Corinthians nesta quinta-feira (Foto: Rodrigo Coca/Corinthians)

Vale lembrar que, para essa estreia no Corinthians, Fernando Diniz não pode contar com seis jogadores. Memphis Depay, que trata uma lesão muscular; Hugo, que se recupera de cirurgia no joelho direito; João Pedro Tchoca, com pubalgia; Kaio César, em transição física; Pedro Milans, com incômodo na coxa; e o volante Charles, com dores no tornozelo, estão fora.

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