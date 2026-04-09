Europeus reagem ao golaço de ex-Corinthians na Conference League: 'Impossível'
Pedrinho decidiu a partida do Shakhtar
O Shakhtar Donetsk venceu o AZ Alkmaar por 3 a 0, nesta quinta-feira (9), pelo primeiro jogo das quartas de final da Conference League. Durante o confronto, o brasileiro Pedrinho, ex-Corinthians, foi responsável por marcar um golaço para a equipe ucraniana.
Com clubes tradicionais, confira sorteio da Conference League
Futebol Internacional
‘Gol que Pelé não fez’ e brilho brasileiro: Europa e Conference League tem dia animado
Futebol Internacional
Dupla revelada por Fluminense brilhando: veja como foi o dia da Conference League
Futebol Internacional
➡️ Estrangeiros se dividem após atuação de Gabriel Pec, ex-Vasco: 'Precisa entender'
O lance aconteceu durante a segunda etapa da partida. O cronômetro marcava 72 minutos quando o brasileiro foi feliz ao arriscar um chute de fora da área e marcar o primeiro gol da partida. Em um contra-ataque, Pedrinho aproveitou o espaço no meio de campo para acertar uma finalização precisa em direção à baliza adversária.
Antes de entrar para o fundo do gol, a bola chegou a acertar o travessão. O goleiro Jeroen Zoet não teve chances de defesa no lance. Nas redes sociais, torcedores do Shakhtar Donetsk reagiram ao gol do brasileiro.
Tradução: "Pedrinho acertou a bola no impossível".
Tradução: "Vejam o golaço do Pedrinho".
Tradução: "Esplêndido gol do Pedrinho".
Shakhtar vence com protagonismo brasileiro
Além do ex-Corinthians, Alisson Santana foi o responsável por marcar os outros gols da partida. Os brasileiros foram os principais protagonistas da partida. Com o resultado, o clube ucraniano pode perder por até dois gols de diferença na partida de volta.
O confronto decisivo entre as equipes acontece na próxima quinta-feira (16), no AFAS Stadion, na Holanda.
