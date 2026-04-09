Europeus reagem ao golaço de ex-Corinthians na Conference League: 'Impossível'

Pedrinho decidiu a partida do Shakhtar

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/04/2026
18:09
Pedrinho comemora gol pelo Shakhtar Donetsk (Foto: Divulgação/Shakhtar Donetsk)
Pedrinho comemora gol pelo Shakhtar Donetsk (Foto: Divulgação/Shakhtar Donetsk)
O Shakhtar Donetsk venceu o AZ Alkmaar por 3 a 0, nesta quinta-feira (9), pelo primeiro jogo das quartas de final da Conference League. Durante o confronto, o brasileiro Pedrinho, ex-Corinthians, foi responsável por marcar um golaço para a equipe ucraniana.

O lance aconteceu durante a segunda etapa da partida. O cronômetro marcava 72 minutos quando o brasileiro foi feliz ao arriscar um chute de fora da área e marcar o primeiro gol da partida. Em um contra-ataque, Pedrinho aproveitou o espaço no meio de campo para acertar uma finalização precisa em direção à baliza adversária.

Antes de entrar para o fundo do gol, a bola chegou a acertar o travessão. O goleiro Jeroen Zoet não teve chances de defesa no lance. Nas redes sociais, torcedores do Shakhtar Donetsk reagiram ao gol do brasileiro.

Tradução: "Pedrinho acertou a bola no impossível".

Tradução: "Vejam o golaço do Pedrinho".

Tradução: "Esplêndido gol do Pedrinho".

Shakhtar vence com protagonismo brasileiro

Além do ex-Corinthians, Alisson Santana foi o responsável por marcar os outros gols da partida. Os brasileiros foram os principais protagonistas da partida. Com o resultado, o clube ucraniano pode perder por até dois gols de diferença na partida de volta.

O confronto decisivo entre as equipes acontece na próxima quinta-feira (16), no AFAS Stadion, na Holanda.

🤑 Aposte em jogos do Santos! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsáv

