menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Previsão de Copa do Mundo de Vini Jr chama atenção: 'Difícil'

TV inglesa deu destaque ao atacante brasileiro

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/06/2026
14:13
Favorite o Lance! no Google
Camisa 7 da Seleção começou o duelo contra o Panamá como titular (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
imagem cameraCamisa 7 da Seleção começou o duelo contra o Panamá como titular (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Às vésperas da Copa do Mundo, o canal inglês da BBC realizou uma análise e apontou o brasileiro Vini Jr como um dos favoritos para ganhar o prêmio da Chuteira de Ouro do mundial. O camisa 7 da Seleção Brasileira ficou dentro da lista, que também contém Kylian Mbappé, Harry Kane, Lionel Messi, Erling Haaland e Cristiano Ronaldo.

continua após a publicidade

➡️ Qual não convocado pode fazer mais falta para o Brasil na Copa? Vote

A premiação é referente à artilharia da Copa do Mundo. Ou seja, conforme a previsão do canal inglês, Vini Jr tem grandes chances de ser um dos destaques do torneio. O cenário apontado repercutiu entre os torcedores brasileiros.

➡️ Com Neymar no grupo, Seleção realiza primeiro treino nos EUA

Alguns concordaram com a análise e se mostraram confiantes com a participação do atacante no torneio. Apesar disso, teve torcedor que se mostrou pessimista com a Copa do Mundo do camisa 7. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade
Vini Jr comemora gol marcado pela Seleção Brasileira em amistoso contra o Panamá, no Maracanã
Vini Jr comemora gol marcado pela Seleção Brasileira em amistoso contra o Panamá, no Maracanã (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Seleção na Copa do Mundo 2026

A cidade de Nova Jersey será a base do Brasil para a disputa da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira tem mais um amistoso preparatório agendado antes da estreia no torneio. O Brasil enfrenta o Egito neste sábado (6).

Nesta terça-feira (2), a programação da Seleção envolve a chegada ao Hotel The Ridge, em Basking Ridge, em Nova Jersey, prevista para às 9h30 (de Brasília). No fim da tarde, às 17h (de Brasília), no CT do Red Bull.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A primeira partida do time brasileiro no Mundial está marcada para 13 de junho. Na data, a equipe do treinador Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos, em Nova York, Estados Unidos. Além da seleção africana, o Brasil também irá enfrentar Escócia e Haiti, pelo Grupo C, no início do torneio.

⚽ Aposte nos jogos do Brasil na Copa do Mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias