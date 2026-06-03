Previsão de Copa do Mundo de Vini Jr chama atenção: 'Difícil'

Às vésperas da Copa do Mundo, o canal inglês da BBC realizou uma análise e apontou o brasileiro Vini Jr como um dos favoritos para ganhar o prêmio da Chuteira de Ouro do mundial. O camisa 7 da Seleção Brasileira ficou dentro da lista, que também contém Kylian Mbappé, Harry Kane, Lionel Messi, Erling Haaland e Cristiano Ronaldo.

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A premiação é referente à artilharia da Copa do Mundo. Ou seja, conforme a previsão do canal inglês, Vini Jr tem grandes chances de ser um dos destaques do torneio. O cenário apontado repercutiu entre os torcedores brasileiros.

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Alguns concordaram com a análise e se mostraram confiantes com a participação do atacante no torneio. Apesar disso, teve torcedor que se mostrou pessimista com a Copa do Mundo do camisa 7. Veja a repercussão abaixo:

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Com uma média de 0,17 gols por jogo na seleção, difícil — Douglas Oliveira (@NadaClubista01) June 3, 2026

Podem comemorar Vini vai meter 34 gols nessa copa pic.twitter.com/Yqrh0wuFgF — Ragnar Rubro Negro (@djeduardo) June 3, 2026

Quem não reconhece isso é leigo. Vini fez uma temporada mediana, mas seus números são equivalentes aos de jogadores que fizeram uma temporada excelente.



Se tivesse mais sinergia com Mbappe, o Real era campeão de tudo. Saudades do Benzema pqp. — Absolut (@ReidoFut01) June 3, 2026

Isso é uma piada de mal gosto né kkkkkkkk jogou bosta nenhuma na temporada e mesmo assim é favorito a ganhar a chuteira de ouro da copa do mundo mds o futebol morreu mesmo — emy do flaco Lopes 💚🐷 (@emyllesep) June 3, 2026

ele só não é valorizado aqui no Brasil mesmo, se é cria do Malvado, o ódio é automaticamente instaurado — Allan (@badboyeliz) June 3, 2026

Vini Jr comemora gol marcado pela Seleção Brasileira em amistoso contra o Panamá, no Maracanã (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Seleção na Copa do Mundo 2026

A cidade de Nova Jersey será a base do Brasil para a disputa da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira tem mais um amistoso preparatório agendado antes da estreia no torneio. O Brasil enfrenta o Egito neste sábado (6).

Nesta terça-feira (2), a programação da Seleção envolve a chegada ao Hotel The Ridge, em Basking Ridge, em Nova Jersey, prevista para às 9h30 (de Brasília). No fim da tarde, às 17h (de Brasília), no CT do Red Bull.

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A primeira partida do time brasileiro no Mundial está marcada para 13 de junho. Na data, a equipe do treinador Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos, em Nova York, Estados Unidos. Além da seleção africana, o Brasil também irá enfrentar Escócia e Haiti, pelo Grupo C, no início do torneio.

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