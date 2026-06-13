logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Povo fala: torcedores projetam Copa da Seleção Brasileira na Casa Cazé TV

Brasil estreia no Mundial neste sábado (13)

PorGabriel de Britto SilvaRio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 18:33
Favorite o Lance! no Google
Torcida brasileira na Casa Cazé TV (Foto: Gabriel Brito/Lance!)
Torcida brasileira na Casa Cazé TV (Foto: Gabriel Brito/Lance!)

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo neste sábado (13), contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York, Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo C. Para a ocasião, o Lance! esteve na Casa Cazé TV e acompanhou a animação dos torcedores no evento.

continua após a publicidade
  • Neymar, Alisson e Vini Jr rindo no Maracanã antes de jogo da Seleção Brasileira

    Neymar estará com a Seleção Brasileira na estreia na Copa do Mundo

    Seleção Brasileira
    Há 1 hora
  • Endrick disputará sua primeira Copa do Mundo pela Seleção Brasileira (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapres)

    Antes de estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Endrick manda recado

    Copa do Mundo
    Há 6 horas
  • Jogadores do Brasil/Seleção Brasileira comemoram gol contra o Panamá em amistoso antes da Copa do Mundo

    Neymar lidera: veja o ranking dos mais seguidos da Seleção Brasileira

    Fora de Campo
    Há 14 horas

    • ➡️ Neymar manda recado antes da estreia do Brasil na Copa: 'Prontos para os desafios'

    A reportagem pediu para os presentes projetarem a campanha da Seleção Brasileira. A grande maioria mostrou otimismo com a participação do Brasil no atual mundial. E para começar com um pé direito, as expectativas são de uma vitória contra o Marrocos no primeiro jogo. Veja abaixo:

    ➡️ Copa do Mundo: colunistas do Lance! apontam destino do Brasil no torneio

    Seleção Brasileira na Copa do Mundo

    Chegou o grande dia. A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (14), às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York, pela primeira rodada do Grupo C.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    A equipe do técnico Carlo Ancelotti chega para o confronto após semanas de treinos no CT do New York Red Bulls.Às vésperas do Mundial, o Brasil chegou a realizar dois amistosos, onde venceu do Panamá, no Maracanã, e do Egito, já nos Estados Unidos.

    Agora, a Seleção se prepara para dar o primeiro passo no Mundial. Além da seleção de Marrocos, o Brasil também enfrenta o Haiti, no dia 19, e a Escócia, no dia 24 de junho.

    continua após a publicidade

    💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Brasil x Marrocos em Nova Jersey
    Seleção Brasileira e Marrocos se enfrentam no MetLife Stadium, em Nova York, nos Estados Unidos, pela 1ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo (Foto: Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Endrick faz postagem nas redes sociais nas vésperas da estreia na Copa do Mundo (Foto: Reprodução / Endrick)
    Seleção BrasileiraEndrick recebe declaração às vésperas da estreia do Brasil: 'sonho que construímos'Há 20 minutos
    Fora de CampoMuricy Ramalho explica mudanças de Ancelotti para estreia do Brasil na CopaHá 20 minutos
    Everaldo Marques narra Brasil x Marrocos (Foto: Reprodução Globo)
    Fora de CampoQuem é Everaldo Marques? Conheça o substituto de Luís Roberto em Brasil x MarrocosHá 20 minutos
    Ancelotti em coletiva pelo Brasil na Copa do Mundo (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)
    Fora de CampoDecisão de Ancelotti para Brasil x Marrocos repercute: 'Não dá'Há 38 minutos
    Arena em Copacabana recebe torcedores antes de estreia do Brasil na Copa do Mundo
    Copa do MundoArena gigante em Copacabana recebe torcedores para assistir Brasil x MarrocosHá 1 hora
    Copa do MundoEdmilson Júnior é brasileiro? Conheça a história do atacante do Catar na CopaHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Rômulo Mendonça se manifesta após ser afastado da Prime Video
    Galvão Bueno vai narrar Brasil x Marrocos na Copa do Mundo?
    Felipe Melo é ousado ao palpitar em Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo
    Juca Kfouri - Corinthians x Ituano
    Juca Kfouri faz alerta para estreia do Brasil na Copa do Mundo: 'Nem um pouco'
    O chef britânico Gordon Ramsay é visto no treino da Escócia, um dia antes da partida contra o Haiti pelo Grupo C da Copa do Mundo da FIFA 2026, no New England Revolution Training Center, em Boston, Massachusetts (Foto: Mattia Ozbot / Getty Images via Afp)
    Chef renomado, Gordon Ramsay visita rival do Brasil antes da estreia na Copa
    cristiano ronaldo portugal
    Ídolo do Corinthians fala em abrir mão do hexa por título de Cristiano Ronaldo
    Romário dispara após fala de Ancelotti: 'Brasil ter medo de alguém?'
    Harry Kane comemora gol da Inglaterra sobre Senegal
    Foto de Harry Kane de cueca em concentração da Inglaterra viraliza na web; veja
    Neymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023 (Foto: Vitor Silva / CBFNeymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023 (Foto: Vitor Silva / CBF)
    Neymar manda recado antes da estreia do Brasil na Copa: 'Prontos para os desafios'
    Lucas Paquetá e Duda Fournier estão juntos desde a época do Flamengo
    Esposa de Paquetá mostra mansão em que está hospedada durante a Copa do Mundo
    Rayan, ao centro, se diverte em treino da seleção brasileira nesta sexta-feira, em Nova Jersey (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Brasil x Marrocos gera expectativa em estrangeiros: 'Maior jogo da Copa'
    Ronaldinho e Hulk se encontram (Foto: Reprodução Gledson Paraíba)
    Ronaldinho e Hulk se encontram em evento da Copa nos Estados Unidos: assista
    Minha superstição: Juninho Paulista revela mística e segredo da Seleção pentacampeã
    Jogadores do Brasil/Seleção Brasileira comemoram gol contra o Panamá em amistoso antes da Copa do Mundo
    Neymar lidera: veja o ranking dos mais seguidos da Seleção Brasileira