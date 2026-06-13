Povo fala: torcedores projetam Copa da Seleção Brasileira na Casa Cazé TV Brasil estreia no Mundial neste sábado (13)

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo neste sábado (13), contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York, Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo C. Para a ocasião, o Lance! esteve na Casa Cazé TV e acompanhou a animação dos torcedores no evento.

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A reportagem pediu para os presentes projetarem a campanha da Seleção Brasileira. A grande maioria mostrou otimismo com a participação do Brasil no atual mundial. E para começar com um pé direito, as expectativas são de uma vitória contra o Marrocos no primeiro jogo. Veja abaixo:

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Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Chegou o grande dia. A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado (14), às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York, pela primeira rodada do Grupo C.

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A equipe do técnico Carlo Ancelotti chega para o confronto após semanas de treinos no CT do New York Red Bulls.Às vésperas do Mundial, o Brasil chegou a realizar dois amistosos, onde venceu do Panamá, no Maracanã, e do Egito, já nos Estados Unidos.

Agora, a Seleção se prepara para dar o primeiro passo no Mundial. Além da seleção de Marrocos, o Brasil também enfrenta o Haiti, no dia 19, e a Escócia, no dia 24 de junho.

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