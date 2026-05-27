TERESÓPOLIS - Aos 22 anos, Wesley chega à Copa do Mundo vivendo o melhor momento da carreira. Depois de deixar o Flamengo em alta, o lateral rapidamente se adaptou ao futebol italiano, virou peça importante da Roma e hoje já aparece entre os principais nomes da posição na Europa. Nas vésperas do Mundial, ele conversou em exclusividade com o Lance!, abordando o atual momento com a camisa giallorossi, relembrando sua passagem pelo Rubro-Negro e comentando a possibilidade de, no futuro, voltar para "casa".

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O crescimento acelerado ganhou reconhecimento também fora de campo. Wesley concorre atualmente ao prêmio de melhor jogador da temporada na Itália ao lado de nomes consagrados como Luka Modrić, Lautaro Martínez, Kenan Yıldız e Marcus Thuram. Para o brasileiro, a indicação representa uma confirmação da rápida adaptação ao novo cenário europeu.

— É incrível, muito legal. Muito feliz com minha adaptação rápida na Roma e no futebol italiano. Só de estar concorrendo com esses jogadores consagrados já me deixa orgulhoso — disse Wesley em entrevista ao Lance!.

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Wesley, ex-Flamengo, comemora gol marcado pela Roma (Foto: Tiziana Fabi/AFP)

Wesley se adapta rapidamente e vira peça importante da Roma

A ascensão do lateral no futebol italiano aconteceu em velocidade acima da expectativa inicial. Contratado cercado por curiosidade e certa desconfiança natural sobre adaptação tática, Wesley rapidamente conquistou espaço no elenco da Roma. O brasileiro foi titular na maior parte das partidas da temporada e ganhou ainda mais destaque pela versatilidade.

Números de Wesley pela Roma (Foto: Arte/Lance!)

Além de atuar na direita, posição de origem, o lateral também foi improvisado diversas vezes pelo lado esquerdo e até utilizado como ala em esquemas mais ofensivos. A capacidade física, intensidade e força ofensiva ajudaram Wesley a se encaixar rapidamente no futebol italiano, historicamente mais exigente taticamente e fisicamente.

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O jogador também teve papel importante na campanha que garantiu a classificação da Roma para a próxima edição da Champions League.

Flamengo segue como ponto central da carreira de Wesley

Mesmo consolidado na Itália, Wesley mantém forte ligação com o Flamengo. O lateral deixou o clube tendo o reconhecimento após uma trajetória marcada por altos e baixos. Em determinados momentos, chegou a conviver com críticas pesadas da torcida e questionamentos sobre desempenho defensivo. Ainda assim, conseguiu se recuperar, virou peça importante e encerrou sua passagem valorizado no mercado europeu. O próprio jogador reconhece o peso que o clube teve em sua trajetória, mas também fez questão de citar o Tubarão (SC), equipe onde iniciou a sua trajetória.

— O Flamengo foi o clube que mudou tudo. Sou muito grato ao Tubarão, mas foi o Flamengo que mudou a minha vida — explicou o lateral.

Wesley em ação durante a Copa do Mundo de Clubes de 2025 (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Mesmo atuando na Europa, Wesley revelou que continua acompanhando o Flamengo sempre que possível. Além disso, não descartou a possibilidade de um dia voltar ao clube.

— Sigo acompanhando, sempre que possível, e tenho muito carinho por todos. Quem sabe um dia eu volto!? — concluiu.

Números de Wesley pelo Flamengo 🔴⚫