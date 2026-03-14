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Capitão Nascimento entrará em campo pelo Brasileirão; entenda

Vitória entra em campo com nomes de personagens de Wagner Moura em homenagem ao ator

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Lance!
São Paulo (SP)
Dia 14/03/2026
17:54
Fota do longa "Tropa de Elite" - primeiro filme, de preferência do Capitão Nascimento
imagem cameraCapitão Nascimento, personagem marcante de Wagner Moura (Foto: Reprodução)
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O Vitória realiza neste sábado (14), na partida contra o Atlético-MG, uma série de homenagens ao ator baiano e torcedor rubro-negro Wagner Moura. A iniciativa acontece em um momento histórico da carreira do artista. Neste domingo (15), Wagner Moura concorre ao Oscar de Melhor Ator.

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Wagner Moura é o primeiro brasileiro a vencer o Globo de Ouro de Melhor Ator e a ser indicado ao Oscar na mesma categoria. Reconhecido mundialmente, ele nunca escondeu a paixão pelo Vitória e costuma marcar presença no Barradão e em outros estádios pelo Brasil para acompanhar o clube do coração.

Como ação principal, os jogadores do Vitória entrarão em campo com o nome de um personagem interpretado por Wagner Moura ao longo da carreira estampado na camisa, em vez do próprio nome.

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— Todo mundo sabe o quanto Wagner Moura é Vitória. Com essa ação, queremos mostrar também o quanto o Vitória é Wagner Moura. É uma homenagem à trajetória extraordinária de um torcedor que sempre demonstrou amor pelo clube. O Esporte Clube Vitória envia toda energia positiva para esse momento tão especial na disputa do Oscar e reforça o convite para que, em breve, Wagner possa voltar ao Barradão para receber o abraço e o carinho da nossa torcida — afirma Guilherme Queiroz, gerente de marketing do Vitória.

Veja abaixo os personagens que serão estampados:

  • Capitão Nascimento (Tropa de Elite) — cinema
  • Boca (Ó Paí, Ó) — cinema
  • Joaquim (Saneamento Básico) — cinema
  • Joel (Guerra Civil) — cinema
  • Naldinho (Cidade Baixa) — cinema
  • Spider (Elysium) — cinema
  • Marcelo (O Agente Secreto) — cinema
  • Pablo Escobar (Narcos) — televisão
  • Dan Velazquez (Iluminadas) — televisão
  • Olavo (Paraíso Tropical) — televisão
  • Hamlet — teatro (referência à atuação de Wagner Moura na peça)
Capitão Nascimento será representado por Baralhas (Foto: Divulgação)
Capitão Nascimento será representado por Baralhas (Foto: Divulgação)

Outras iniciativas do Vitória

Além da ação nas camisas, o Vitória também preparou outras ativações para a partida. O clube exibirá um vídeo especial da campanha, apresentará uma faixa no momento da entrada do time em campo e utilizará bandeirinhas de escanteio personalizadas com a identidade visual da homenagem.

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A braçadeira do capitão também terá um layout exclusivo, enquanto a frase da campanha será exibida nos painéis de LED do Barradão.

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