Capitão Nascimento entrará em campo pelo Brasileirão; entenda
Vitória entra em campo com nomes de personagens de Wagner Moura em homenagem ao ator
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O Vitória realiza neste sábado (14), na partida contra o Atlético-MG, uma série de homenagens ao ator baiano e torcedor rubro-negro Wagner Moura. A iniciativa acontece em um momento histórico da carreira do artista. Neste domingo (15), Wagner Moura concorre ao Oscar de Melhor Ator.
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Wagner Moura é o primeiro brasileiro a vencer o Globo de Ouro de Melhor Ator e a ser indicado ao Oscar na mesma categoria. Reconhecido mundialmente, ele nunca escondeu a paixão pelo Vitória e costuma marcar presença no Barradão e em outros estádios pelo Brasil para acompanhar o clube do coração.
Como ação principal, os jogadores do Vitória entrarão em campo com o nome de um personagem interpretado por Wagner Moura ao longo da carreira estampado na camisa, em vez do próprio nome.
— Todo mundo sabe o quanto Wagner Moura é Vitória. Com essa ação, queremos mostrar também o quanto o Vitória é Wagner Moura. É uma homenagem à trajetória extraordinária de um torcedor que sempre demonstrou amor pelo clube. O Esporte Clube Vitória envia toda energia positiva para esse momento tão especial na disputa do Oscar e reforça o convite para que, em breve, Wagner possa voltar ao Barradão para receber o abraço e o carinho da nossa torcida — afirma Guilherme Queiroz, gerente de marketing do Vitória.
Veja abaixo os personagens que serão estampados:
- Capitão Nascimento (Tropa de Elite) — cinema
- Boca (Ó Paí, Ó) — cinema
- Joaquim (Saneamento Básico) — cinema
- Joel (Guerra Civil) — cinema
- Naldinho (Cidade Baixa) — cinema
- Spider (Elysium) — cinema
- Marcelo (O Agente Secreto) — cinema
- Pablo Escobar (Narcos) — televisão
- Dan Velazquez (Iluminadas) — televisão
- Olavo (Paraíso Tropical) — televisão
- Hamlet — teatro (referência à atuação de Wagner Moura na peça)
Outras iniciativas do Vitória
Além da ação nas camisas, o Vitória também preparou outras ativações para a partida. O clube exibirá um vídeo especial da campanha, apresentará uma faixa no momento da entrada do time em campo e utilizará bandeirinhas de escanteio personalizadas com a identidade visual da homenagem.
A braçadeira do capitão também terá um layout exclusivo, enquanto a frase da campanha será exibida nos painéis de LED do Barradão.
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