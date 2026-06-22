Pênalti perdido de Messi em Argentina x Áustria viraliza: 'Ousam comparar'
Astro se isolou como maior artilheiro das Copas do Mundo
Argentina e Áustria estão se enfrentando, na tarde desta segunda-feira (22), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Até aqui, os argentinos vencem por 1 a 0, e Lionel Messi perdeu um pênalti.
O astro se isolou como o maior artilheiro das Copas do Mundo ainda no primeiro tempo de Argentina x Áustria. Antes de quebrar o recorde, Messi correu para a bola, mas atrasou a passada e chutou para fora a penalidade.
Nas redes sociais, muitos brasileiros reagiram ao erro do astro. Veja os comentários sobre o pênalti perdido de Messi abaixo:
Veja comentários sobre o lance de Messi
MESSI PERDEU O PÊNALTI— DataFut (@DataFutebol) June 22, 2026
🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/wwwhaI5tPV
Tinha tempo que ele não dava essa pipocadinha, é o Messi de sempre, vai bater o recorde mesmo assim facilmente— Meursault (@EngHaw97) June 22, 2026
Lkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk e ainda ousam comparar pic.twitter.com/emx5IleY7V— MP__Tricolor ᶠᵉᶜ🦁🇫🇷🇧🇷 (@iagoomp7) June 22, 2026
Sentiu a pressão— EligeCRF (@eligecrf) June 22, 2026
Onde assistir Argentina x Áustria
Argentina e Áustria se enfrentam nesta segunda-feira (22), às 14h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA), na segunda rodada do Grupo J na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv
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A Argentina foi a primeira seleção sul-americana a se vencer na Copa do Mundo de 2026, contando com o brilho de Lionel Messi para derrotar a Argélia por 3 a 0. O camisa 10 marcou o seu primeiro hat-trick em Copas do Mundo e igualou a marca de Miroslav Klose como o maior artilheiro da história da competição.
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A seleção continua sendo treinada por Lionel Scaloni e defende o título do Mundial de 2022. Caso seja campeã, a equipe se tornará a primeira seleção desde o Brasil de 1962 a conquistar duas Copas do Mundo consecutivas.