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Pênalti perdido de Messi em Argentina x Áustria viraliza: 'Ousam comparar'

Astro se isolou como maior artilheiro das Copas do Mundo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 14:37
Atualizado há 2 minutos
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O atacante argentino Lionel Messi reage após perder um pênalti durante a partida do Grupo J da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)
O atacante argentino Lionel Messi reage após perder um pênalti durante a partida do Grupo J da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Argentina e Áustria estão se enfrentando, na tarde desta segunda-feira (22), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Até aqui, os argentinos vencem por 1 a 0, e Lionel Messi perdeu um pênalti.

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    • O astro se isolou como o maior artilheiro das Copas do Mundo ainda no primeiro tempo de Argentina x Áustria. Antes de quebrar o recorde, Messi correu para a bola, mas atrasou a passada e chutou para fora a penalidade.

    Nas redes sociais, muitos brasileiros reagiram ao erro do astro. Veja os comentários sobre o pênalti perdido de Messi abaixo:

    Messi lamenta cobrança de pênalti desperdiçada em Argentina x Áustria, pela Copa do Mundo
    Messi lamenta cobrança de pênalti desperdiçada em Argentina x Áustria, pela Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

    Veja comentários sobre o lance de Messi

    Onde assistir Argentina x Áustria

    Argentina e Áustria se enfrentam nesta segunda-feira (22), às 14h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA), na segunda rodada do Grupo J na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv

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    A Argentina foi a primeira seleção sul-americana a se vencer na Copa do Mundo de 2026, contando com o brilho de Lionel Messi para derrotar a Argélia por 3 a 0. O camisa 10 marcou o seu primeiro hat-trick em Copas do Mundo e igualou a marca de Miroslav Klose como o maior artilheiro da história da competição.

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    ➡️ Confira o balanço de desempenho das estreias sul-americanas na Copa

    A seleção continua sendo treinada por Lionel Scaloni e defende o título do Mundial de 2022. Caso seja campeã, a equipe se tornará a primeira seleção desde o Brasil de 1962 a conquistar duas Copas do Mundo consecutivas.

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