Pênalti perdido de Messi em Argentina x Áustria viraliza: 'Ousam comparar' Astro se isolou como maior artilheiro das Copas do Mundo

Argentina e Áustria estão se enfrentando, na tarde desta segunda-feira (22), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Até aqui, os argentinos vencem por 1 a 0, e Lionel Messi perdeu um pênalti.

continua após a publicidade

O astro se isolou como o maior artilheiro das Copas do Mundo ainda no primeiro tempo de Argentina x Áustria. Antes de quebrar o recorde, Messi correu para a bola, mas atrasou a passada e chutou para fora a penalidade.

Nas redes sociais, muitos brasileiros reagiram ao erro do astro. Veja os comentários sobre o pênalti perdido de Messi abaixo:

Messi lamenta cobrança de pênalti desperdiçada em Argentina x Áustria, pela Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Veja comentários sobre o lance de Messi

MESSI PERDEU O PÊNALTI



🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/wwwhaI5tPV — DataFut (@DataFutebol) June 22, 2026

Tinha tempo que ele não dava essa pipocadinha, é o Messi de sempre, vai bater o recorde mesmo assim facilmente — Meursault (@EngHaw97) June 22, 2026

Lkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk e ainda ousam comparar pic.twitter.com/emx5IleY7V — MP__Tricolor ᶠᵉᶜ🦁🇫🇷🇧🇷 (@iagoomp7) June 22, 2026

Sentiu a pressão — EligeCRF (@eligecrf) June 22, 2026

Onde assistir Argentina x Áustria

Argentina e Áustria se enfrentam nesta segunda-feira (22), às 14h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas (EUA), na segunda rodada do Grupo J na Copa do Mundo de 2026. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo e SBT (TV aberta); Sportv e N Sports (TV fechada); ge tv e CazéTV (YouTube). ➡️Clique para assistir no Sportv

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Argentina foi a primeira seleção sul-americana a se vencer na Copa do Mundo de 2026, contando com o brilho de Lionel Messi para derrotar a Argélia por 3 a 0. O camisa 10 marcou o seu primeiro hat-trick em Copas do Mundo e igualou a marca de Miroslav Klose como o maior artilheiro da história da competição.

🔥 Aposte em gols de Argentina e Áustria

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

➡️ Confira o balanço de desempenho das estreias sul-americanas na Copa

A seleção continua sendo treinada por Lionel Scaloni e defende o título do Mundial de 2022. Caso seja campeã, a equipe se tornará a primeira seleção desde o Brasil de 1962 a conquistar duas Copas do Mundo consecutivas.