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Ex-jogador é acusado de racismo por fala sobre expulsão de zagueiro da Bélgica na Copa

Rade Bogdanović foi atacante da antiga Iugoslávia e é comentarista da TV sérvia

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
22/06/2026 12:20
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Bogdanovic e Ngoy (Foto: reprodução e Stu Forster / AFP)
Bogdanovic e Ngoy (Foto: reprodução e Stu Forster / AFP)
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O ex-jogador da antiga Iugoslávia, Rade Bogdanović, foi acusado de racismo após comentar a expulsão do zagueiro belga Nathan Ngoy no empate por 0 a 0 entre Bélgica e Irã, neste domingo (21), pela Copa do Mundo. Atualmente comentarista da emissora pública sérvia RTS, o ex-atacante associou o cartão vermelho do defensor à sua cor de pele.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O ex-jogador da antiga Iugoslávia, Rade Bogdanović, foi acusado de racismo após comentar a expulsão do zagueiro belga Nathan Ngoy no empate por 0 a 0 entre Bélgica e Irã, neste domingo (21), pela Copa do Mundo. Atualmente comentarista da emissora pública sérvia RTS, o ex-atacante associou o cartão vermelho do defensor à sua cor de pele.

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    • Durante um programa ao vivo, Bogdanovic afirmou que jogadores negros não teriam a concentração necessária para atuar em alto nível durante toda uma partida:

    — A este nível, sendo o último defensor, falhar em uma jogada de bola parada e depois ser expulso. Eu sempre disse que esses jogadores, e não sou racista, mas os jogadores negros não têm a concentração necessária para aguentar mais de 60 a 80 minutos — declarou o comentarista.

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    O lance ocorreu no segundo tempo da partida do jogo da Copa. Ngoy tentou recuar a bola, mas errou o passe, que saiu curto e sem força. O atacante iraniano Taremi aproveitou a falha, ganhou a disputa e partiria livre em direção ao gol defendido por Courtois. Para impedir a chance clara de gol, o zagueiro cometeu a falta e recebeu cartão vermelho direto por ser o último homem.

    Nascido em Sarajevo, Bogdanovic chegou a ser convidado para defender a seleção da Bósnia e Herzegovina, mas optou por atuar pela Seleção da Iugoslávia em 1997. Pela equipe iugoslava, marcou dois gols em três partidas.

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    Na carreira de clubes, o ex-atacante passou por equipes como Atlético de Madrid, Werder Bremen, Arminia Bielefeld, Al Wahda FC, NAC Breda, Pohang Steelers e FK Željezničar Sarajevo. Desde 2010, atua como comentarista de televisão.

    Rade Bogdanovic (Foto: Reprodução)
    Rade Bogdanovic comentando na TV Sérvia (Foto: Reprodução)

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