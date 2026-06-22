Ex-jogador é acusado de racismo por fala sobre expulsão de zagueiro da Bélgica na Copa
Rade Bogdanović foi atacante da antiga Iugoslávia e é comentarista da TV sérvia
O ex-jogador da antiga Iugoslávia, Rade Bogdanović, foi acusado de racismo após comentar a expulsão do zagueiro belga Nathan Ngoy no empate por 0 a 0 entre Bélgica e Irã, neste domingo (21), pela Copa do Mundo. Atualmente comentarista da emissora pública sérvia RTS, o ex-atacante associou o cartão vermelho do defensor à sua cor de pele.
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Durante um programa ao vivo, Bogdanovic afirmou que jogadores negros não teriam a concentração necessária para atuar em alto nível durante toda uma partida:
— A este nível, sendo o último defensor, falhar em uma jogada de bola parada e depois ser expulso. Eu sempre disse que esses jogadores, e não sou racista, mas os jogadores negros não têm a concentração necessária para aguentar mais de 60 a 80 minutos — declarou o comentarista.
O lance ocorreu no segundo tempo da partida do jogo da Copa. Ngoy tentou recuar a bola, mas errou o passe, que saiu curto e sem força. O atacante iraniano Taremi aproveitou a falha, ganhou a disputa e partiria livre em direção ao gol defendido por Courtois. Para impedir a chance clara de gol, o zagueiro cometeu a falta e recebeu cartão vermelho direto por ser o último homem.
Nascido em Sarajevo, Bogdanovic chegou a ser convidado para defender a seleção da Bósnia e Herzegovina, mas optou por atuar pela Seleção da Iugoslávia em 1997. Pela equipe iugoslava, marcou dois gols em três partidas.
Na carreira de clubes, o ex-atacante passou por equipes como Atlético de Madrid, Werder Bremen, Arminia Bielefeld, Al Wahda FC, NAC Breda, Pohang Steelers e FK Željezničar Sarajevo. Desde 2010, atua como comentarista de televisão.
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