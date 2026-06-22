Messi desperdiça 3º pênalti em Copas do Mundo na carreira; relembre
Camisa 10 perde grande oportunidade diante da Áustria
No duelo contra a Áustria pela 2ª rodada do Grupo J, Lionel Messi desperdiçou seu 3º pênalti em Copas do Mundo na carreira. Aos 10 minutos da etapa inicial, o camisa 10 teve a oportunidade de colocar a Argentina à frente do marcador, mas a finalização do atleta saiu pela linha de fundo.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O desperdício de pênaltis em Copas do Mundo não é um fato inédito na carreira de Lionel Messi com a Argentina. O atleta já havia perdido outras duas chances da marca da cal contra a Polônia, em 2022, e Islândia, em 2018.
Nas duas ocasiões anteriores, Messi parou nas defesas Halldórsson e Szczęsny em 2018 e 2022, respectivamente. Em 2026, o camisa 10 erra a cobrança sem acertar a meta, embora Schlager tenha acertado o canto da cobrança do craque.
Na ocasião, Messi também perdeu (ou apenas adiou) a chance de se tornar o maior artilheiro da história da Copa do Mundo. O atleta poderia ter chegado a 17 gols na carreira e deixar a marca de Miroslav Klose para trás ao se isolar como o maior goleador do torneio.
Tabela do Grupo J Da Copa do Mundo
|#
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|SG
1
Argentina
3
1
1
0
0
+3
2
Áustria
3
1
1
0
0
+2
3
Jordânia
0
1
0
0
1
-2
4
Argélia
0
1
0
0
1
-3
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.