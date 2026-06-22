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Messi desperdiça 3º pênalti em Copas do Mundo na carreira; relembre

Camisa 10 perde grande oportunidade diante da Áustria

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 14:26
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Messi lamenta cobrança de pênalti desperdiçada em Argentina x Áustria, pela Copa do Mundo
Messi lamenta cobrança de pênalti desperdiçada em Argentina x Áustria, pela Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

No duelo contra a Áustria pela 2ª rodada do Grupo J, Lionel Messi desperdiçou seu 3º pênalti em Copas do Mundo na carreira. Aos 10 minutos da etapa inicial, o camisa 10 teve a oportunidade de colocar a Argentina à frente do marcador, mas a finalização do atleta saiu pela linha de fundo.

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    O desperdício de pênaltis em Copas do Mundo não é um fato inédito na carreira de Lionel Messi com a Argentina. O atleta já havia perdido outras duas chances da marca da cal contra a Polônia, em 2022, e Islândia, em 2018.

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    Nas duas ocasiões anteriores, Messi parou nas defesas Halldórsson e Szczęsny em 2018 e 2022, respectivamente. Em 2026, o camisa 10 erra a cobrança sem acertar a meta, embora Schlager tenha acertado o canto da cobrança do craque.

    Na ocasião, Messi também perdeu (ou apenas adiou) a chance de se tornar o maior artilheiro da história da Copa do Mundo. O atleta poderia ter chegado a 17 gols na carreira e deixar a marca de Miroslav Klose para trás ao se isolar como o maior goleador do torneio.

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    Tabela do Grupo J Da Copa do Mundo

    #TimePontosJogosVitóriasEmpatesDerrotasSG

    1

    Argentina

    3

    1

    1

    0

    0

    +3

    2

    Áustria

    3

    1

    1

    0

    0

    +2

    3

    Jordânia

    0

    1

    0

    0

    1

    -2

    4

    Argélia

    0

    1

    0

    0

    1

    -3

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    Messi lamenta pênalti desperdiçado pela Argentina, enquanto austríacos comemoram (Foto: Paul Ellis/AFP)

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