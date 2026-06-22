Messi quebra recorde na Copa do Mundo e web vai à loucura: 'Não adianta' Camisa 10 se tornou o maior artilheiro da história da competição

Lionel Andrés Messi Cuccittini se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo ao marcar o seu 17° gol em seis participações no torneio. Após balançar as redes contra a Áustria na segunda rodada do Grupo J, o camisa 10 superou o alemão Miroslav Klose que tem 16 gols na competição.

continua após a publicidade

➡️Conheça a luxuosa mansão em que Messi mora com esposa em Miami

Apesar de ter perdido um pênalti aos nove minutos da partida, batendo para fora, Messi conseguiu superar o goleiro Alexander Schlager após passe de Facundo Medina e corta luz de Thiago Almada. Após o feito, diversos internautas foram às redes sociais para celebrar.

Confira alguns comentários:

ainda bem que eu vi lionel messi. — mazanuncini (@mazanuncini) June 22, 2026

Enquanto o Messi existir, o futebol vai ter um claro rei



Não adianta os adeptos do Clear Man não aceitarem isso, não muda o fato



Messi vc só pode comparar com o Pelé/Maradona, com mais ninguém. — Alexandre100fax (@Alexandre1910x) June 22, 2026

Messi é muuuuito maior do que o Maradona — Salgado Neto (@salgadocneto) June 22, 2026

Lionel Messi é inevitável — @nderson (@Reis__Anderson) June 22, 2026

te amo Messi — agostina (@cocarp) June 22, 2026

Messi marcou pela Argentina contra a Áustria e tornou-se o maior artilheiro da história da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Messi iguala marca de Jairzinho e Just Fontaine em Copas do Mundo

Messi igualou a marca de Jairzinho e Just Fontaine ao balançar as redes dos adversários por seis jogos consecutivos da Copa do Mundo. No entanto, o camisa 10 da Argentina conquistou a façanha somando os números dos Mundiais de 2022 e 2026.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Por outro lado, Just Fontaine marcou gols em seis jogos consecutivos somente na Copa do Mundo de 1958, enquanto Jairzinho alcançou o feito ao longo do Mundial de 1970. Agora, Lionel Messi entra em um hall histórico de jogadores da competição.

➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

Na última Copa do Mundo, Messi perdeu a oportunidade de igualar a marca de Jairzinho e Fontaine. O jogador chegou a balançar a rede em seis dos sete jogos da Argentina, mas o atleta passou em branco contra a Polônia após desperdiçar um pênalti defendido por Szczęsny na fase de grupos.

continua após a publicidade

Na atual edição da Copa do Mundo, Messi marcou gols nos jogos contra Argélia e Áustria e é o grande nome da Argentina no início do torneio. Em sua sexta participação na competição, o camisa 10 busca chegar em sua terceira final e luta pelo bicampeonato com a Albiceleste.

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável