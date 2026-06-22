Messi quebra recorde na Copa do Mundo e web vai à loucura: 'Não adianta'
Camisa 10 se tornou o maior artilheiro da história da competição
Lionel Andrés Messi Cuccittini se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo ao marcar o seu 17° gol em seis participações no torneio. Após balançar as redes contra a Áustria na segunda rodada do Grupo J, o camisa 10 superou o alemão Miroslav Klose que tem 16 gols na competição.
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Apesar de ter perdido um pênalti aos nove minutos da partida, batendo para fora, Messi conseguiu superar o goleiro Alexander Schlager após passe de Facundo Medina e corta luz de Thiago Almada. Após o feito, diversos internautas foram às redes sociais para celebrar.
Confira alguns comentários:
ainda bem que eu vi lionel messi.— mazanuncini (@mazanuncini) June 22, 2026
Enquanto o Messi existir, o futebol vai ter um claro rei— Alexandre100fax (@Alexandre1910x) June 22, 2026
Não adianta os adeptos do Clear Man não aceitarem isso, não muda o fato
Messi vc só pode comparar com o Pelé/Maradona, com mais ninguém.
Messi é muuuuito maior do que o Maradona— Salgado Neto (@salgadocneto) June 22, 2026
Lionel Messi é inevitável— @nderson (@Reis__Anderson) June 22, 2026
te amo Messi— agostina (@cocarp) June 22, 2026
Messi iguala marca de Jairzinho e Just Fontaine em Copas do Mundo
Messi igualou a marca de Jairzinho e Just Fontaine ao balançar as redes dos adversários por seis jogos consecutivos da Copa do Mundo. No entanto, o camisa 10 da Argentina conquistou a façanha somando os números dos Mundiais de 2022 e 2026.
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Por outro lado, Just Fontaine marcou gols em seis jogos consecutivos somente na Copa do Mundo de 1958, enquanto Jairzinho alcançou o feito ao longo do Mundial de 1970. Agora, Lionel Messi entra em um hall histórico de jogadores da competição.
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Na última Copa do Mundo, Messi perdeu a oportunidade de igualar a marca de Jairzinho e Fontaine. O jogador chegou a balançar a rede em seis dos sete jogos da Argentina, mas o atleta passou em branco contra a Polônia após desperdiçar um pênalti defendido por Szczęsny na fase de grupos.
Na atual edição da Copa do Mundo, Messi marcou gols nos jogos contra Argélia e Áustria e é o grande nome da Argentina no início do torneio. Em sua sexta participação na competição, o camisa 10 busca chegar em sua terceira final e luta pelo bicampeonato com a Albiceleste.
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