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Messi quebra recorde na Copa do Mundo e web vai à loucura: 'Não adianta'

Camisa 10 se tornou o maior artilheiro da história da competição

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 15:09
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Lionel Messi comemorando gol contra a Austria na Copa do Mundo
Messi marcou contra a Áustria em duelo do Grupo J (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Lionel Andrés Messi Cuccittini se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo ao marcar o seu 17° gol em seis participações no torneio. Após balançar as redes contra a Áustria na segunda rodada do Grupo J, o camisa 10 superou o alemão Miroslav Klose que tem 16 gols na competição.

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    Apesar de ter perdido um pênalti aos nove minutos da partida, batendo para fora, Messi conseguiu superar o goleiro Alexander Schlager após passe de Facundo Medina e corta luz de Thiago Almada. Após o feito, diversos internautas foram às redes sociais para celebrar.

    Confira alguns comentários:

    Messi comemora gol marcado pela Argentina contra a Áustria, pela Copa do Mundo
    Messi marcou pela Argentina contra a Áustria e tornou-se o maior artilheiro da história da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

    Messi iguala marca de Jairzinho e Just Fontaine em Copas do Mundo

    Messi igualou a marca de Jairzinho e Just Fontaine ao balançar as redes dos adversários por seis jogos consecutivos da Copa do Mundo. No entanto, o camisa 10 da Argentina conquistou a façanha somando os números dos Mundiais de 2022 e 2026.

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    Por outro lado, Just Fontaine marcou gols em seis jogos consecutivos somente na Copa do Mundo de 1958, enquanto Jairzinho alcançou o feito ao longo do Mundial de 1970. Agora, Lionel Messi entra em um hall histórico de jogadores da competição.

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    Na última Copa do Mundo, Messi perdeu a oportunidade de igualar a marca de Jairzinho e Fontaine. O jogador chegou a balançar a rede em seis dos sete jogos da Argentina, mas o atleta passou em branco contra a Polônia após desperdiçar um pênalti defendido por Szczęsny na fase de grupos.

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    Na atual edição da Copa do Mundo, Messi marcou gols nos jogos contra Argélia e Áustria e é o grande nome da Argentina no início do torneio. Em sua sexta participação na competição, o camisa 10 busca chegar em sua terceira final e luta pelo bicampeonato com a Albiceleste.

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