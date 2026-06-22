CazéTV desbanca recorde mundial em Brasil x Haiti na Copa do Mundo Durante segundo jogo da Seleção Brasileira, CazéTV bate próprio recorde

Desde o início da Copa do Mundo, a CazéTV alcançou 74 milhões de dispositivos únicos. Um recorde mundial de audiência no YouTube foi batido durante a transmissão de Brasil x Haiti. O alcance foi de 37,4 milhões de dispositivos únicos. Com esse número conquistado, o canal consolidou a maior live esportiva no YouTube.

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No Instagram, onde o canal publica com exclusividade os destaques de todos os jogos, o alcance chega a 161,6 milhões de contas. A CazéTV segue transmitindo todos os jogos da Copa do Mundo ao vivo. O streaming contará com a exibição dos 104 jogos do torneio, desde a partida inicial até a final.

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CazéTV desbanca recorde mundial em Brasil x Haiti (Foto: Reprodução)

Recordes da CazéTV e números de concorrentes na Copa

O primeiro recorde que a CazéTV bateu foi 6,9 milhões simultâneos na partida decisiva entre Brasil e Croácia em 2022, quando a Seleção Brasileira foi eliminada nos pênaltis, nas quartas de final.

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Na primeira partida deste ano, a CazéTV teve como concorrentes diretos a TV aberta da Globo, Sportv, GETV e SBT, e os números, antes mesmo da bola rolar, foram 9 milhões. Assim que a partida iniciou, o canal ultrapassou os 11 milhões de simultâneos. O número de estreia estabeleceu um recorde mundial à emissora, que posteriormente foi superada pelo próprio canal, somando 16,1 milhões em Brasil x Haiti.

Diferentemente da CazéTV, seus concorrentes não possuem direito de exibir todos os jogos da Copa do Mundo de 2026, sendo o único canal no Brasil que disponibilizará a transmissão e cobertura de todos os confrontos do torneio.

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