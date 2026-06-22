logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

CazéTV desbanca recorde mundial em Brasil x Haiti na Copa do Mundo

Durante segundo jogo da Seleção Brasileira, CazéTV bate próprio recorde

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
22/06/2026 12:07
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
CazéTV bate recorde histórico de simultâneos em partida do Brasil contra o Haiti. (Foto: Reprodução)
CazéTV bate recorde histórico de simultâneos em partida do Brasil contra o Haiti. (Foto: Reprodução)

Desde o início da Copa do Mundo, a CazéTV alcançou 74 milhões de dispositivos únicos. Um recorde mundial de audiência no YouTube foi batido durante a transmissão de Brasil x Haiti. O alcance foi de 37,4 milhões de dispositivos únicos. Com esse número conquistado, o canal consolidou a maior live esportiva no YouTube.

continua após a publicidade
  • Projeto acontecerá em São Paulo e no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)

    Cazé TV triplica alcance em relação à Copa do Mundo de 2022; veja números

    Fora de Campo
    Há 3 dias
  • CazéTV desbanca recorde mundial em Brasil x Haiti (Foto: Reprodução)

    Confira os jogos exclusivos da CazéTV na 2ª rodada da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 3 dias
  • CazéTV e Globo

    Como a CazéTV revolucionou o mercado esportivo e agitou bastidores da Globo?

    Fora de Campo
    Há 4 dias

    • No Instagram, onde o canal publica com exclusividade os destaques de todos os jogos, o alcance chega a 161,6 milhões de contas. A CazéTV segue transmitindo todos os jogos da Copa do Mundo ao vivo. O streaming contará com a exibição dos 104 jogos do torneio, desde a partida inicial até a final.

    📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que acontece fora das quatro linhas

    CazéTV desbanca recorde mundial em Brasil x Haiti (Foto: Reprodução)
    CazéTV desbanca recorde mundial em Brasil x Haiti (Foto: Reprodução)

    Recordes da CazéTV e números de concorrentes na Copa

    O primeiro recorde que a CazéTV bateu foi 6,9 milhões simultâneos na partida decisiva entre Brasil e Croácia em 2022, quando a Seleção Brasileira foi eliminada nos pênaltis, nas quartas de final.

    continua após a publicidade

    ➡️Seleção do Irã deixa mensagem a Estados Unidos após jogo da Copa

    Na primeira partida deste ano, a CazéTV teve como concorrentes diretos a TV aberta da Globo, Sportv, GETV e SBT, e os números, antes mesmo da bola rolar, foram 9 milhões. Assim que a partida iniciou, o canal ultrapassou os 11 milhões de simultâneos. O número de estreia estabeleceu um recorde mundial à emissora, que posteriormente foi superada pelo próprio canal, somando 16,1 milhões em Brasil x Haiti.

    Diferentemente da CazéTV, seus concorrentes não possuem direito de exibir todos os jogos da Copa do Mundo de 2026, sendo o único canal no Brasil que disponibilizará a transmissão e cobertura de todos os confrontos do torneio.

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Seleção do Irã terá próximo confronto contra o Egito (Foto: Fotoarena/Folhapress)
    Copa do MundoSeleção do Irã deixa mensagem a Estados Unidos após jogo da CopaHá 50 minutos
    leifert sbt
    Copa do MundoQuais jogos da Copa do Mundo serão exibidos no SBT hoje (22)?Há 2 horas
    Fora de CampoTorcedores do Flamengo reagem à decisão de Bielsa sobre Arrascaeta: 'Só para'Há 3 horas
    Wilton, Claus e Abatti Abel
    Fora de CampoPor que os árbitros brasileiros vão bem na Copa do Mundo e no Brasil não?Há 4 horas
    Ex-técnico assumirá bancada na Globo durante Copa do Mundo
    Fora de CampoQuais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (22)?Há 5 horas
    Mauro Cezar é sincero sobre titular da Seleção Brasileira e Endrick. (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoMauro Cezar defende titular da Seleção Brasileira e faz ressalva sobre EndrickHá 5 horas

    Mais LANCE!

    Reação de Suárez ao empate entre Uruguai e Cabo Verde chama atenção: 'Não pode'
    Arrascaeta, do Flamengo, durante partida do Uruguai (Foto: Divulgação/Uruguai)
    Arrascaeta vai jogar a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo?
    rebeca andrade
    Namorada? Rebeca Andrade publica foto se declarando, e web reage: 'Chocada'
    Arrascaeta treinamento Uruguai (Reprodução AUF)
    Arrascaeta vira assunto após Uruguai x Cabo Verde: 'Não merece'
    Vampeta
    Vampeta diz que Raphinha passa por problemas financeiros na família; primo rebate
    Canobbio, do Fluminense marcou o gol da virada do Uruguai. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
    Canobbio, do Fluminense, faz gol na Copa do Mundo e viraliza: 'Histórico'
    Atuação de Vozinha em Uruguai x Cabo Verde repercute: 'É demais'
    Ana Thais Matos - Globo
    Ana Thaís Matos critica medalhão do Uruguai contra Cabo Verde: 'Impressionante'
    Muslera virou alvo de críticas em Uruguai e Cabo Verde na Copa do Mundo. (Foto: Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Falha de Muslera em Uruguai x Cabo Verde gera revolta: 'Frangueiro'
    Suárez usa camisa de meia do Flamengo para assistir Uruguai e Cabo Verde
    Romário aponta quem será o substituto de Raphinha na Seleção Brasileira
    Ausência de jogador do Flamengo no time titular do Uruguai irrita torcedores: 'Erro'
    Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo
    Novo Vozinha? Goleiro da Copa do Mundo ganha um milhão de seguidores
    Raphinha em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos antes de amistoso contra o Egito
    Esposa de Raphinha revela como está o jogador da Seleção após a lesão