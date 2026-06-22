Rebeca Andrade se manifesta após rumores de namoro; Entenda Atleta se manifestou publicamente após grande repercussão nas redes

A assessoria de imprensa de Rebeca Andrade desmentiu rumores de namoro neste domingo (21) após a ginasta publicar uma foto recebendo um beijo de uma jovem nas redes sociais. A publicação viralizou e gerou especulações sobre um possível relacionamento da atleta, de 27 anos.

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Rebeca Andrade no Pan-Americano de Ginástica Artística 2026 (Foto: MeloGym/CBG)

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Na imagem, Rebeca aparece sentada no colo de uma mulher, que a beijou no rosto. Ao postar a foto, a medalhista olímpica escreveu:

- Obrigada por me apoiar e estar aqui nesse momento importante da minha vida! Te amo.

A equipe da ginasta, no entanto, esclareceu que a jovem da foto é apenas uma amiga:

- É uma amiga que esteve hoje na Arena. Rebeca fez hoje uma série de postagens nos Stories agradecendo a pessoas importantes do dia a dia (profissional e pessoal). Nas postagens estão amigas, profissional da equipe pessoal e profissionais da CBG/Flamengo - informou a assessoria.

A foto foi publicada após Rebeca conquistar a medalha de ouro no salto durante o Pan-Americano de Ginástica Artística, disputado no Rio de Janeiro. A competição também marcou o retorno da atleta às disputas após um período de afastamento para cuidar da saúde física e mental.

Retorno de Rebeca Andrade às competições

Em publicação nas redes sociais, Rebeca refletiu sobre o retorno à competição. "O retorno às competições nunca é apenas sobre executar séries ou conquistar resultados. É sobre reencontrar uma parte de quem eu sou. É sobre lembrar por que comecei, por que continuo e por que amo tanto estar aqui", escreveu a ginasta.

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A medalhista completou o texto com uma mensagem sobre as dificuldades da trajetória. "Nem sempre o caminho foi fácil. Houve dias de dúvidas, cansaço e obstáculos. Mas também houve fé, trabalho, disciplina e pessoas que estiveram ao meu lado em cada etapa dessa jornada (...). Gratidão por poder fazer o que amo, por representar meu país, minha história e tudo o que construí ao longo dos anos, mesmo sendo apenas um aparelho. Independentemente do resultado, celebrava este momento", declarou.

No campo pessoal, Rebeca não assume um relacionamento público desde o fim do noivado com o fisiculturista Luiz Cleiton. Os dois ficaram juntos entre 2022 e 2024.

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