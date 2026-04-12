Pedro Guilherme, camisa 9 do Flamengo, abriu o placar aos sete minutos do Fla-Flu com um gol que chamou a atenção dos torcedores. No clássico válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante aproveitou o descuido do goleiro tricolor, Fábio, e marcou para o Rubro-Negro de forma inusitada. Confira alguns comentários:

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Time do Flamengo comemora o gol de Pedro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Seleção Brasileira observa jogadores de Flamengo e Fluminense

O clássico desde domingo (12) entre Fluminense e Flamengo, válido pela 11ª rodada do Brasileirão, recebeu a presença de membros da comissão técnica da Seleção Brasileira. Os rivais se enfrentam no Maracanã sob os olhares do coordenador técnico, Juan, e do preparador físico Cristiano Nunes.

Entre os jogadores em campo, Léo Pereira e Alex Sandro, ambos do lado rubro-negro, estavam na última convocação do técnico Carlo Ancelotti. O zagueiro Danilo, que inicia o jogo no banco de reservas, já foi assegurado pelo treinador na lista final.

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Do lado do Fluminense, o jogador que esteve mais próximo do Brasil de Ancelotti foi Matheus Martinelli. No entanto, a oportunidade para o volante deve ficar para o próximo ciclo da Copa. Concorrente na posição, do lado do Rubro-Negro, Lucas Paquetá tenta retornar ao time do italiano. O jogador foi um dos pilares da Seleção com Tite.

A próxima convocação de Ancelotti será definitiva para a Copa do Mundo. Observados por Juan, coordenador técnico da Seleção, e Cristiano Nunes, preparador físico, Alex Sandro, Léo Pereira e Paquetá brigam por vaga.

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