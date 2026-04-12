Torcedores do Flamengo reagem à escalação para Fla-Flu: 'Só teria'

O Flamengo está escalado para o clássico contra o Fluminense, deste domingo (12), no Maracanã, pela 11ª rodada do Brasileirão. Para ocasião, o técnico Leonardo Jardim optou por começar o clássico com a presença de Samuel Lino entre o trio titular de ataque.

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Nas redes sociais, parte da torcida rubro-negra não aprovou a titularidade do camisa 16. Foi possível ver um movimento de pedidos para a troca de Samuel Lino por Bruno Henrique, que foi destaque da vitória do Flamengo sobre o Cusco, durante a última semana, pela Libertadores.

Apesar disso, a análise geral dos torcedores foi de uma boa escalação do técnico Leonardo Jardim para a partida. O Rubro-Negro vai à campo da seguinte forma: Rossi; no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; na defesa, Evertton Araújo, Lucas Paquetá e De Arrascaeta; no meio, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro; no ataque. Veja a repercussão abaixo:

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