Veja gol em Fluminense x Flamengo: Pedro abre o placar com golaço

O Flamengo saiu na frente no primeiro tempo do clássico contra o Fluminense. As equipes se enfrentam neste domingo (12), no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a ocasião, o atacante Pedro foi o responsável por abrir o placar.

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O gol do camisa 9 aconteceu de uma maneira inusitada. Após um erro na saída de bola do Tricolor, o camisa 9 apoveitou o posicionamento ruim do goleiro Fábio para finalizar de longe em direção ao gol.

A ação pegou desprevinida todo o setor defensivo do Fluminense, que viu a bola entrar para o funda das redes sem nenhuma registência. Veja o gol abaixo:

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