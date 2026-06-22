PC Oliveira dá veredito em decisão polêmica de Wilton Sampaio na Copa Árbitro foi alvo de críticas durante a partida

A atuação do árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio gerou debates durante a vitória da Noruega de 3 a 2 sobre o Senegal pela Copa do Mundo. O principal lance aconteceu aos 28 minutos do segundo tempo, quando jogadores das duas seleções se envolveram em uma disputa dentro da área norueguesa e os senegaleses pediram pênalti.

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Na jogada, após cruzamento vindo da direita, a bola sobrou na área e houve contato entre Gana Gueye e o defensor David Wolfe. Os atletas de Senegal reclamaram de uma infração, mas Wilton mandou o jogo seguir. O VAR revisou o lance e confirmou a decisão de campo.

Durante a análise da jogada, o comentarista de arbitragem PC Oliveira concordou com a decisão da equipe brasileira. Segundo o ex-árbitro, o contato aconteceu em uma disputa normal por espaço dentro da área, sem ação imprudente ou ilegal que justificasse a marcação do pênalti.

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O árbitro Wilton Pereira Sampaio durante a partida entre Noruega e Senegal. (Foto: William Volcov/Brazil Photo Press/Folhapress)

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A interpretação de PC reforçou a avaliação do VAR, que não identificou erro claro e manifesto na decisão de Wilton Sampaio. Apesar das reclamações dos jogadores senegaleses, a arbitragem manteve a partida em andamento.

O lance ocorreu em um momento importante do confronto, quando Senegal buscava pressionar em busca do empate. No entanto, a Noruega conseguiu controlar a vantagem e contou novamente com o protagonismo de Haaland, autor de dois gols na vitória da seleção europeia.

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