Noivos? Karoline Lima e Léo Pereira devem voltar a morar juntos após a Copa O casal foi visto junto no jogo do Brasil

A relação entre a influenciadora digital Karoline Lima e o zagueiro do Flamengo Léo Pereira vive um novo capítulo. Noivos, os dois planejam voltar a morar juntos após o encerramento da Copa do Mundo de 2026, reforçando a retomada definitiva do relacionamento.

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Enquanto acompanha o torneio nos Estados Unidos como repórter da Rede Ronaldo, Karoline já tem visto os primeiros passos da mudança acontecerem no Rio de Janeiro. A influenciadora deverá se mudar para a residência onde o jogador vive atualmente, em um condomínio na Barra da Tijuca.

Nos últimos meses, o casal optou por manter a relação de forma mais discreta. Diferentemente do início do namoro, quando compartilhavam diversos momentos nas redes sociais, Karoline e Léo passaram a preservar a vida pessoal, evitando exposições públicas constantes.

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Apesar da discrição, alguns indícios chamaram a atenção dos fãs. Entre eles, o anel de noivado exibido por Karoline em vídeos e publicações durante a cobertura da Copa do Mundo. O acessório, um modelo solitário com brilhante, rapidamente gerou especulações sobre um possível noivado, que agora se confirma.

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Mesmo sem um anúncio oficial nas redes sociais, o casal foi visto junto em momentos recentes durante a competição, incluindo registros após a vitória da Seleção Brasileira em cima do Haiti. A presença constante de Karoline nos estádios também virou assunto entre torcedores, que associam a influenciadora à boa fase do defensor rubro-negro.

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Karoline Lima e Léo Pereira foram flagrados juntos. (Foto: Reprodução)

Além da mudança para a mesma residência, os próximos passos do casal incluem os preparativos para o casamento e a retomada dos planos de adquirir um imóvel próprio. Pessoas próximas apontam ainda que os dois desejam ampliar a família no futuro.

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Após um relacionamento marcado por idas e vindas, Karoline Lima e Léo Pereira vivem atualmente o momento mais estável da relação, apostando na discrição e no planejamento da vida a dois após a Copa do Mundo.

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