logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Nino? Torcedores do Fluminense se animam por retorno após comentário

Zagueiro é um dos especulados na janela

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 20:47
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Nino - Fluminense
Nino é um dos jogadores especulados nessa janela do clube carioca. (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

A torcida do Fluminense ganhou mais um motivo para sonhar durante a pausa para a Copa do Mundo. Após o anúncio do retorno de Thiago Silva, um comentário da influenciadora Isabella Rousso, esposa do atacante Gabriel Martinelli, movimentou as redes sociais e reacendeu o desejo dos tricolores por mais reforços de peso.

continua após a publicidade
  • Thiago Silva comemora gol em Fluminense x Bahia no Maracanã

    Europeus comentam retorno de Thiago Silva ao Fluminense: ‘Não seja’

    Fora de Campo
    Há 2 horas
  • Thiago Silva em campo pelo Fluminense no Brasileirão (Foto: Lucas Merçon/FFC)

    Rivais reagem à volta de Thiago Silva ao Fluminense: ‘Bizarro’

    Fora de Campo
    Há 2 horas

    • ➡️ Simule os jogos da Copa do Mundo!

    Em uma publicação relacionada ao Fluminense, Isabella marcou Larissa, esposa do zagueiro Nino, e o próprio defensor, escrevendo: "Voltem pra casa!!!". A mensagem rapidamente viralizou entre os torcedores, que passaram a especular tanto o retorno de Nino quanto uma possível volta de Gabriel Martinelli ao clube.

    O comentário ganhou ainda mais repercussão porque Nino é um dos principais alvos do Fluminense para a sequência da temporada. O zagueiro, atualmente no Zenit, já demonstrou interesse em retornar ao Brasil e possui um acordo alinhado com o clube carioca. No entanto, as negociações seguem travadas pelas exigências financeiras dos russos, especialmente em relação ao valor da transferência e às condições de pagamento.

    continua após a publicidade

    ➡️Cano faz 'pré-temporada' particular durante férias do Fluminense

    Nas redes sociais, muitos torcedores interpretaram a publicação como um sinal de aproximação da família do jogador com o retorno às Laranjeiras. Outros foram além e passaram a pedir também a contratação de Gabriel Martinelli, atacante do Arsenal e revelado nas categorias de base do Fluminense.

    Veja a repercussão:

    Como foi os bastidores da volta de Thiago Silva?

    Texto de: Pedro Brandão.

    No fim da temporada europeia, o zagueiro rescindiu com o Porto e ficou livre no mercado. Desde então, o Flu tentava ter o ídolo de volta. Thiago Silva se despediu do clube carioca no fim de 2025, contra a vontade do Fluminense. Por isso, quando ficou livre no mercado novamente, o Tricolor começou os contatos.

    continua após a publicidade

    Inicialmente, tudo foi feito de maneira informal e parecia que não terminaria com um retorno do zagueiro ao Brasil. Thiago deixou o Tricolor rumo à Europa com objetivo estar mais próximo da família, que mora na Inglaterra, e da convocação para a Copa do Mundo. O zagueiro avaliava seguir atuando na Europa ou encerrar a carreira para dar início a caminhada como treinador.

    Thiago Silva comemora gol pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

    Nos últimos dias, as conversas avançaram rapidamente e tudo foi tratado de forma extremamente sigilosa. Somente a alta cúpula do clube tinha a informação. Os membros da comunicação foram avisados do acerto para iniciar a produção do anúncio apenas nesta segunda-feira.

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Nem a Superbet, patrocinador máster do Fluminense e marca que Thiago Silva é embaixador, sabia do retorno. A notícia seria dada ao vivo pelo presidente Mattheus Montenegro no "Setor Sul Podcast". Como a imprensa antecipou a informação, o anúncio foi publicado antes.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Léo Pereira, do Flamengo e Karoline Lima
    Fora de CampoNoivos? Karoline Lima e Léo Pereira devem voltar a morar juntos após a CopaHá 58 minutos
    Shakira em Argentina x Áustria
    Fora de CampoQual a relação entre Messi e Shakira? Cantora esteve em Argentina x ÁustriaHá 1 hora
    Antonella, esposa de Lionel Messi comemorando os gols do seu esposo. (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoVeja a reação de Antonela, esposa de Messi, ao feito histórico do craqueHá 1 hora
    Mbappé comemorando gol contra o Iraque na Copa do Mundo
    Fora de CampoMbappé iguala Ronaldo Fenômeno e web vai à loucura: 'Pior que'Há 1 hora
    Lionel Scaloni observa a partida entre Argentina e Áustria, pela Copa do Mundo (Foto: Aric Becker/AFP)
    Fora de CampoTitular da Argentina sente lesão e preocupa torcedores: 'Insubstituível'Há 2 horas
    Thiago Silva comemora gol em Fluminense x Bahia no Maracanã
    Fora de CampoEuropeus comentam retorno de Thiago Silva ao Fluminense: 'Não seja'Há 2 horas

    Mais LANCE!

    Thiago Silva em campo pelo Fluminense no Brasileirão (Foto: Lucas Merçon/FFC)
    Rivais reagem à volta de Thiago Silva ao Fluminense: 'Bizarro'
    Casemiro em Brasil x Haiti
    Campeão em 94 critica Casemiro na Seleção Brasileira: 'Um dos piores'
    Dembélé com fones de ouvido chegando para jogo entra França x Iraque
    França x Iraque adiado? Entenda protocolo que pode atrasar jogos da Copa
    Speed, fã de Cristiano Ronaldo durante o jogo entre Argentina e Áustria na Copa do Mundo, jogo em que Messi marcou dois gols
    Fã de Cristiano Ronaldo deixa estádio em jogo histórico de Messi; veja
    Flaco López, do Palmeiras, em ação pela Argentina
    Flaco López vira assunto em Argentina x Áustria: 'Tem que ser'
    Doku posa com a camisa vermelha durante a execução do hino da Bélgica na Copa do Mundo
    Doku vê filho nascer, mas volta para reforçar a Bélgica na Copa do Mundo
    Lionel Messi comemorando gol contra a Austria na Copa do Mundo
    Messi quebra recorde na Copa do Mundo, e web vai à loucura: 'Não adianta'
    Rebeca retornou ressaltou seu retorno às competições via redes sociais (Foto: Reprodução)
    Rebeca Andrade se manifesta após rumores de namoro; entenda
    Conheça a luxuosa mansão em que Messi mora com esposa em Miami
    O atacante argentino Lionel Messi reage após perder um pênalti durante a partida do Grupo J da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Pênalti perdido de Messi em Argentina x Áustria viraliza: 'Ousam comparar'
    Alex Escobar
    Alex Escobar passa mal ao vivo e é levado a hospital nos Estados Unidos
    Bogdanovic e Ngoy (Foto: reprodução e Stu Forster / AFP)
    Ex-jogador é acusado de racismo por fala sobre expulsão de zagueiro da Bélgica na Copa
    CazéTV bate recorde histórico de simultâneos em partida do Brasil contra o Haiti. (Foto: Reprodução)
    CazéTV desbanca recorde mundial em Brasil x Haiti na Copa do Mundo
    Seleção do Irã terá próximo confronto contra o Egito (Foto: Fotoarena/Folhapress)
    Seleção do Irã deixa mensagem a Estados Unidos após jogo da Copa