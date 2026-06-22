Nino? Torcedores do Fluminense se animam por retorno após comentário Zagueiro é um dos especulados na janela

A torcida do Fluminense ganhou mais um motivo para sonhar durante a pausa para a Copa do Mundo. Após o anúncio do retorno de Thiago Silva, um comentário da influenciadora Isabella Rousso, esposa do atacante Gabriel Martinelli, movimentou as redes sociais e reacendeu o desejo dos tricolores por mais reforços de peso.

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Em uma publicação relacionada ao Fluminense, Isabella marcou Larissa, esposa do zagueiro Nino, e o próprio defensor, escrevendo: "Voltem pra casa!!!". A mensagem rapidamente viralizou entre os torcedores, que passaram a especular tanto o retorno de Nino quanto uma possível volta de Gabriel Martinelli ao clube.

O comentário ganhou ainda mais repercussão porque Nino é um dos principais alvos do Fluminense para a sequência da temporada. O zagueiro, atualmente no Zenit, já demonstrou interesse em retornar ao Brasil e possui um acordo alinhado com o clube carioca. No entanto, as negociações seguem travadas pelas exigências financeiras dos russos, especialmente em relação ao valor da transferência e às condições de pagamento.

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Nas redes sociais, muitos torcedores interpretaram a publicação como um sinal de aproximação da família do jogador com o retorno às Laranjeiras. Outros foram além e passaram a pedir também a contratação de Gabriel Martinelli, atacante do Arsenal e revelado nas categorias de base do Fluminense.

Veja a repercussão:

ela tem um plano — luisa ᥫ᭡ (@luisadiaries) June 22, 2026

Ela é muito tricolor, tenho certeza que futuramente ele vai jogar aqui — Renan🇭🇺 (@RenanAlvarez) June 22, 2026

meuDeus está acontecendo... 😭😭 — luana 🇭🇺 (@luanawanderleii) June 22, 2026

Emocionado aqui, chorando muito — Dr. Rivaldo Mario 🇭🇺 (@Pagenfound) June 22, 2026

Momento pede estátua em laranjeiras — João Santos (@Jvictor_psi) June 22, 2026

Como foi os bastidores da volta de Thiago Silva?

Texto de: Pedro Brandão.

No fim da temporada europeia, o zagueiro rescindiu com o Porto e ficou livre no mercado. Desde então, o Flu tentava ter o ídolo de volta. Thiago Silva se despediu do clube carioca no fim de 2025, contra a vontade do Fluminense. Por isso, quando ficou livre no mercado novamente, o Tricolor começou os contatos.

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Inicialmente, tudo foi feito de maneira informal e parecia que não terminaria com um retorno do zagueiro ao Brasil. Thiago deixou o Tricolor rumo à Europa com objetivo estar mais próximo da família, que mora na Inglaterra, e da convocação para a Copa do Mundo. O zagueiro avaliava seguir atuando na Europa ou encerrar a carreira para dar início a caminhada como treinador.

Thiago Silva comemora gol pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Nos últimos dias, as conversas avançaram rapidamente e tudo foi tratado de forma extremamente sigilosa. Somente a alta cúpula do clube tinha a informação. Os membros da comunicação foram avisados do acerto para iniciar a produção do anúncio apenas nesta segunda-feira.

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Nem a Superbet, patrocinador máster do Fluminense e marca que Thiago Silva é embaixador, sabia do retorno. A notícia seria dada ao vivo pelo presidente Mattheus Montenegro no "Setor Sul Podcast". Como a imprensa antecipou a informação, o anúncio foi publicado antes.

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