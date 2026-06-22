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Galvão Bueno entra para o Guinness após recorde de narrações em Copas do Mundo

Narrador foi homenageado nesta segunda-feira (22)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 21:48
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Galvão Bueno Luis Roberto
Galvão Bueno entra para o Guinness após recorde de narrações em Copas do Mundo (Foto: Reprodução)

O narrador esportivo Galvão Bueno recebeu nesta segunda-feira (22) uma homenagem em Miami, nos Estados Unidos, após entrar para o Guinness World Records como o profissional da televisão com o maior número de partidas de Copa do Mundo narradas.

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    Ao todo, Galvão alcançou a marca de 148 jogos de Mundiais narrados, recorde reconhecido oficialmente pelo livro dos recordes. O feito foi celebrado durante um evento realizado nos Estados Unidos, sede de parte da Copa do Mundo de 2026.

    Ícone das transmissões esportivas brasileiras, o narrador completa em 2026 a sua 14ª participação em Copas do Mundo. Embora acompanhe o torneio desde a edição de 1974, na então Alemanha Ocidental, o Guinness considerou oficialmente as participações a partir da Copa de 1978, disputada na Argentina.

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    Galvão Bueno entra para o Guinness após recorde de narrações em Copas do Mundo. (Foto: Reprodução)

    As duas partidas mais recentes da Seleção Brasileira nesta edição do Mundial, que foi o empate diante do Marrocos e a vitória por 3 a 1 sobre o Haiti, foram determinantes para que Galvão atingisse a marca histórica.

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    Durante a cerimônia, o narrador demonstrou surpresa com o reconhecimento e destacou outro objetivo pessoal envolvendo a Seleção Brasileira. Segundo ele, faltam apenas dois gols narrados para alcançar a marca de 100 gols da equipe nacional em Copas do Mundo.

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    — Faltaram dois. Espero chegar aos 100 contra a Escócia. Aí vocês vão ter que fazer outra homenagem — brincou Galvão durante o evento.

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