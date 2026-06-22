França x Iraque adiado? Entenda protocolo que pode atrasar jogos da Copa Entenda o que é o protocolo que pode atrasar partida entre França e Iraque

A partida entre França e Iraque, válida pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo de 2026, corre o risco de ser afetada por uma forte tempestade na região da Filadélfia, nos Estados Unidos. O duelo começou às 18h desta segunda-feira (22), mas ainda lida com a ameaça de instabilidade climática durante o confronto, e a partida pode ser interrompida em caso de acionamento do protocolo 'Weather Delay'.

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Mbappé chegando para partida entre França x Iraque na Copa (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

A abertura dos portões do Estádio da Filadélfia foi adiada por causa das condições climáticas no local. A orientação era que os torcedores se mantivessem em locais seguros, abrigados, e não se dirigissem ao local até que o tempo melhorasse.

O que é o "Weather delay"?

O termo "weather delay" é a nomenclatura utilizada para o protocolo sobre o atraso ou interrupção de um evento devido a condições climáticas adversas, geralmente anunciando a chegada de tempestades severas. Segundo a Fifa, no contexto da Copa do Mundo, esse protocolo visa garantir a segurança de atletas, comissões técnicas e torcedores diante de riscos como ventos fortes s e, principalmente, tempestade raios. Há o risco de que o procedimento seja acionado na partida entre França e Iraque caso as tempestades permaneçam ou se intensifiquem.

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Como funciona o protocolo da Fifa?

Diferentemente da chuva comum, a presença de descargas elétricas aciona um procedimento rigoroso. Se raios forem detectados em um raio de 13 a 16 quilômetros do estádio, a partida deve ser interrompida imediatamente. Jogadores e árbitros deixam o gramado para a parte interna do estádio, enquanto o público é orientado a buscar abrigo em áreas seguras, como os saguões das arenas.

Após a retirada para a parte interna do estádio, inicia-se um cronômetro de 30 minutos. O jogo só pode ser reiniciado após esse período de paralização sem que haja novos registros de raios na região. Caso ocorra uma nova descarga elétrica durante a espera, a contagem de 30 minutos é zerada e recomeça do início.

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Alerta nos telões do estádio sobre risco climático antes de França x Iraque (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Paralização das partidas aconteceu na Copa do Mundo de Clubes

O cenário não é inédito em competições da Fifa realizadas em solo americano. Durante o Mundial de Clubes de 2025, o protocolo precisou ser acionado em seis partidas. Um dos casos marcantes foi o duelo entre Ulsan HD e Mamelodi Sundowns, em Orlando, que atrasou mais de uma hora devido ao risco de tempestades. Outro confronto que sofreu interrupção pelo mesmo motivo foi Palmeiras x Al Ahly, disputado em Nova Jersey.

Partida entre Ulsan HD e Mamelodi Sundowns (Foto: Megan Briggs / Getty Images via AFP)

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Expectativa para partida entre França x Iraque em Filadélfia

Para o jogo desta segunda no Lincoln Financial Field, a previsão meteorológica indica possibilidade de tempestades severas, rajadas de vento e atividade elétrica. Embora a Fifa monitore as condições em tempo real, o festival oficial de torcedores na cidade já encerrou as atividades mais cedo devido ao mau tempo. Caso a paralisação se confirme, a partida entre franceses e iraquianos poderá se tornar uma "maratona" de esperas até que o clima ofereça segurança para a bola voltar a rolar.

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