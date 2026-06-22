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Lugano pede Arrascaeta em Uruguai x Espanha e defende risco com meia do Flamengo

Ex-zagueiro defende risco com o camisa 10 do Flamengo no jogo decisivo do Uruguai

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 22:37
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Apesar de Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, cravar que Arrascaeta, do Flamengo, está fora do jogo contra a Espanha na Copa do Mundo, a opinião de um ídolo uruguaio vai na contramão. Em resposta ao Lance! nesta segunda-feira (22), Diego Lugano defendeu a utilização do meia na partida do dia 26 de junho, pela última rodada da fase de grupos. Para o ex-zagueiro, valeria a pena correr o risco, mesmo que o jogador não tenha condições de atuar durante os 90 minutos.

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  • Arrascaeta treinamento Uruguai (Reprodução AUF)

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    • — Eu acho que deveria arriscar, porque não tem outro jogo. Sexta-feira é o último jogo. Está na hora de arriscar, não tem mais nada a perder — disse Lugano, em resposta ao Lance!, sobre Arrascaeta.

    Arrascaeta segue em recuperação e está fora dos jogos

    Camisa 10 do Flamengo, Arrascaeta sofreu uma lesão muscular durante a preparação da seleção uruguaia para a Copa do Mundo. Apesar de não ter sido cortado da convocação, o meia ainda não entrou em campo na competição e ficou fora das partidas contra Arábia Saudita e Cabo Verde.

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    A expectativa inicial era de que o jogador pudesse ficar à disposição para a última rodada da fase de grupos, mas a recuperação não evoluiu a tempo de liberá-lo para atuar.

    Arrascaeta, jogador do Flamengo, em exercício com preparador físico na Copa do Mundo pelo Uruguai
    Arrascaeta, do Flamengo, durante treino na Seleção do Uruguai (Foto: Reprodução)

    Bielsa encerra debate e confirma ausência

    Apesar da pressão de ex-jogadores e da torcida, o técnico Marcelo Bielsa tratou de encerrar qualquer possibilidade de retorno do meia. O treinador confirmou que Arrascaeta não será utilizado no duelo contra a Espanha.

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    — Araújo não vai jogar contra a Espanha. Nem ele, nem Arrascaeta — afirmou o treinador.

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