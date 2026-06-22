Globo se manifesta sobre estado de saúde de Alex Escobar; veja detalhes Jornalista passou mal ao vivo durante o programa na emissora

O jornalista e apresentador Alex Escobar passa bem após sofrer um mal-estar durante uma participação ao vivo no programa "Encontro", da TV Globo, na manhã desta segunda-feira (22), nos Estados Unidos. O comunicador, que integra a equipe da emissora na cobertura da Copa do Mundo, apresentou um pico de pressão enquanto conversava com Patrícia Poeta diretamente de Nova Jersey.

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Durante a entrada ao vivo, telespectadores perceberam que Escobar demonstrava dificuldade para concluir o raciocínio, além de apresentar voz trêmula e sinais de indisposição, o que gerou preocupação imediata nas redes sociais.

Após o episódio, o jornalista foi encaminhado a um hospital da região, onde passou por uma série de exames. De acordo com informações divulgadas pela TV Globo, Alex Escobar está bem e permanecerá internado em observação durante a noite por precaução.

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Em função da recomendação médica, o apresentador não acompanhará a equipe da emissora na viagem para Miami, onde a Seleção Brasileira enfrenta a Escócia na próxima quarta-feira, pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

Histórico recente de saúde

Alex Escobar também passou recentemente por um procedimento cirúrgico nas cordas vocais. Em março deste ano, o apresentador foi submetido a uma cirurgia para retirada de pólipos, lesões benignas que afetam a voz, problema comum em profissionais que utilizam intensamente a fala.

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Na ocasião, o jornalista precisou se afastar temporariamente das atividades na TV Globo para recuperação e realizou acompanhamento fonoaudiológico. A emissora não relacionou o episódio desta segunda-feira ao procedimento realizado anteriormente.

Alex Escobar estava fazendo uma passagem sobre a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

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