Mbappé iguala Ronaldo Fenômeno e web vai à loucura: 'Pior que' Jogador marcou contra o Iraque

Durante a partida entre França e Iraque, em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, Kylian Mbappé marcou e tornou-se o terceiro maior artilheiro do torneio. O camisa 10 balançou as redes aos 14 minutos de jogo e igualou a marca de Ronaldo Fenômeno, com 15 gols na competição.

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➡️Messi quebra recorde na Copa do Mundo e web vai à loucura: 'Não adianta'

Ao superar o goleiro iraquiano com um chute forte de perna esquerda, Mbappé chegou ao seu terceiro gol em dois jogos e chamou a atenção nas redes sociais. Após o feito do francês, diversos internautas se mostraram assustados com a capacidade do jogador.

Confira alguns comentários:

pior que o Mbappé tem mais uma Copa em alto nível e talvez duas, dependendo ele pode jogar até mais três. Vai passar o Messi e pegar uma distância boa na artilharia — pro (@patyconfeti) June 22, 2026

E o Mbappé se igualou a RONALDO NAZÁRIO em gols em Copas do Mundo.



O novo sempre vem. SEMPRE. — Dennys Aquino 愛 (@Aquino22__) June 22, 2026

Mt louco pensar que antes do Mbappé o recorde de gols em copa era 16



Depois do Mbappé deve subir pra uns 30.



Jogador absurdo. Vai aposentar como um dos maiores da história. — Kaique ᵉᶜᵇ 🏎 (@KaiqueBaiano_) June 22, 2026

queria que o mbappé fosse brasileiro — carolinha pelo hexa (@carolinhauai) June 22, 2026

Me atrasei 15 minutos pra o jogo e Mbappé já fez gol — Paulo Ricardo da Costa (@karmazerosete) June 22, 2026

Mbappé já tinha marcado dois gols na estreia da França na Copa do Mundo 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Mbappé iguala Ronaldo e beira Messi em artilharia da Copa do Mundo

Kylian Mbappé segue escalando rapidamente a lista dos maiores artilheiros da história das Copas do Mundo. Nesta segunda-feira (22), o atacante da França marcou contra o Iraque e alcançou a marca de 15 gols em Mundiais, igualando o brasileiro Ronaldo Fenômeno no ranking histórico da competição.

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Aos 27 anos, Mbappé já ocupa posição de destaque entre os maiores goleadores da Copa do Mundo e se aproxima dos dois nomes que aparecem à sua frente na lista. O francês está agora a apenas um gol do alemão Miroslav Klose, segundo colocado com 16, e a três do argentino Lionel Messi, que assumiu a liderança isolada nesta mesma rodada.

Messi amplia vantagem no topo

Também nesta segunda-feira, Messi balançou as redes duas vezes na vitória da Argentina sobre a Áustria e chegou aos 18 gols em Copas do Mundo. O argentino ultrapassou os antigos líderes do ranking e abriu vantagem na ponta da tabela histórica.

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O desempenho do camisa 10 argentino adiciona ainda mais peso à corrida particular travada por Mbappé. Rivais na final da Copa de 2022, os dois seguem escrevendo capítulos importantes na história da principal competição do futebol mundial.

Ranking dos maiores artilheiros da história das Copas

1 . Lionel Messi (Argentina) – 18 gols 2 . Miroslav Klose (Alemanha) – 16 gols 3 . Kylian Mbappé (França) – 15 gols 4 . Ronaldo (Brasil) – 15 gols

Mbappé tem tempo a favor

Diferentemente dos demais integrantes do topo da lista, Mbappé ainda vive o auge da carreira. Com apenas 27 anos e disputando sua terceira Copa do Mundo, o francês tem chances reais de alcançar e até superar os recordes históricos nos próximos jogos da França no torneio.

Caso volte a marcar na fase de grupos, o atacante já poderá ultrapassar Ronaldo e igualar Klose. Com a competição ainda em andamento, a liderança de Messi também passou a ser um objetivo ao alcance do camisa 10 francês.

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