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Mbappé iguala Ronaldo Fenômeno e web vai à loucura: 'Pior que'

Jogador marcou contra o Iraque

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 18:53
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Mbappé comemorando gol contra o Iraque na Copa do Mundo
Mbappé marcou de perna esquerda contra o Iraque na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Durante a partida entre França e Iraque, em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, Kylian Mbappé marcou e tornou-se o terceiro maior artilheiro do torneio. O camisa 10 balançou as redes aos 14 minutos de jogo e igualou a marca de Ronaldo Fenômeno, com 15 gols na competição.

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  • Kylian Mbappé comemora seu 13º gol em Copas, o que abriu o placar para a França contra Senegal (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Quantos gols Mbappé precisa para ultrapassar Messi em Copas do Mundo?

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    Ao superar o goleiro iraquiano com um chute forte de perna esquerda, Mbappé chegou ao seu terceiro gol em dois jogos e chamou a atenção nas redes sociais. Após o feito do francês, diversos internautas se mostraram assustados com a capacidade do jogador.

    Confira alguns comentários:

    Mbappé comemorando na estreia da França na Copa do Mundo 2026 contra Senegal
    Mbappé já tinha marcado dois gols na estreia da França na Copa do Mundo 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    Mbappé iguala Ronaldo e beira Messi em artilharia da Copa do Mundo

    Kylian Mbappé segue escalando rapidamente a lista dos maiores artilheiros da história das Copas do Mundo. Nesta segunda-feira (22), o atacante da França marcou contra o Iraque e alcançou a marca de 15 gols em Mundiais, igualando o brasileiro Ronaldo Fenômeno no ranking histórico da competição.

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    Aos 27 anos, Mbappé já ocupa posição de destaque entre os maiores goleadores da Copa do Mundo e se aproxima dos dois nomes que aparecem à sua frente na lista. O francês está agora a apenas um gol do alemão Miroslav Klose, segundo colocado com 16, e a três do argentino Lionel Messi, que assumiu a liderança isolada nesta mesma rodada.

    Messi amplia vantagem no topo

    Também nesta segunda-feira, Messi balançou as redes duas vezes na vitória da Argentina sobre a Áustria e chegou aos 18 gols em Copas do Mundo. O argentino ultrapassou os antigos líderes do ranking e abriu vantagem na ponta da tabela histórica.

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    O desempenho do camisa 10 argentino adiciona ainda mais peso à corrida particular travada por Mbappé. Rivais na final da Copa de 2022, os dois seguem escrevendo capítulos importantes na história da principal competição do futebol mundial.

    Ranking dos maiores artilheiros da história das Copas

      1.
    1. Lionel Messi (Argentina) – 18 gols
      2. 2.
    2. Miroslav Klose (Alemanha) – 16 gols
      3. 3.
    3. Kylian Mbappé (França) – 15 gols
      4. 4.
    4. Ronaldo (Brasil) – 15 gols

    Mbappé tem tempo a favor

    Diferentemente dos demais integrantes do topo da lista, Mbappé ainda vive o auge da carreira. Com apenas 27 anos e disputando sua terceira Copa do Mundo, o francês tem chances reais de alcançar e até superar os recordes históricos nos próximos jogos da França no torneio.

    Caso volte a marcar na fase de grupos, o atacante já poderá ultrapassar Ronaldo e igualar Klose. Com a competição ainda em andamento, a liderança de Messi também passou a ser um objetivo ao alcance do camisa 10 francês.

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