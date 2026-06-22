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Veja a reação de Antonela, esposa de Messi, ao feito histórico do craque

Camisa 10 marcou dois gols na partida

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 18:58
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Antonella, esposa de Lionel Messi comemorando os gols do seu esposo. (Foto: Reprodução)
Antonella, esposa de Lionel Messi comemorando os gols do seu esposo. (Foto: Reprodução)

A atuação histórica de Lionel Messi na vitória da Argentina sobre a Áustria não emocionou apenas os torcedores argentinos. Nas arquibancadas, Antonela Roccuzzo e os filhos do camisa 10 viveram um momento especial ao presenciarem o atacante se tornar o maior artilheiro isolado da história das Copas do Mundo.

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    O craque argentino marcou duas vezes na partida e chegou aos 18 gols em Mundiais, ultrapassando o alemão Miroslav Klose, que havia encerrado a carreira com 16 gols. O feito consolidou ainda mais o legado do camisa 10 na principal competição do futebol mundial.

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    A reação de Antonela chamou atenção nas redes sociais. A esposa de Messi comemorou os gols com muita emoção, sorrindo e aplaudindo o marido após o apito final. Os filhos Thiago, Mateo e Ciro também acompanharam a celebração nas arquibancadas, vivendo de perto mais um capítulo histórico da carreira do astro argentino. Veja a reação:

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    Com os dois gols diante da Áustria, Messi chegou a cinco gols na Copa do Mundo de 2026 e assumiu a artilharia isolada da competição. O atacante já havia marcado um hat-trick na estreia diante da Argélia e segue sendo o principal nome da campanha argentina.

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    Messi comemora gol em Argentina x Argélia na estreia da Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

    Além de ultrapassar Miroslav Klose, Messi também deixou para trás outros grandes nomes da história das Copas, como Ronaldo Fenômeno, com 15 gols, e Gerd Müller, com 14. O argentino ainda igualou a marca de 17 gols de Marta em Mundiais e pode ampliar ainda mais o recorde ao longo do torneio.

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