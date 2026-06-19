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Wilton Pereira apitará mais um jogo da Copa e se aproxima de recorde brasileiro

Wilton fará seu sexto jogo no torneio e fica a um de igualar Carlos Eugênio Simon

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 10:43
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Wilton Pereira Sampaio é o primeiro árbitro brasileiro a comandar abertura de Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
Wilton Pereira Sampaio é o primeiro árbitro brasileiro a comandar abertura de Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

Depois de ter feito história, ao se tornar o primeiro árbitro brasileiro a apitar uma abertura de Copa do Mundo, Wilton Pereira Sampaio foi anunciado pela Fifa, nesta sexta-feira (19), para mais um jogo da competição. O juiz brasileiro apitará a partida entre Noruega e Senegal, pelo grupo I, na segunda rodada da fase de grupos do torneio, e vai ser acompanhado pelos mesmos assistentes compatriotas que estavam com ele na comissão de arbitragem no primeiro jogo. 

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  • Wilton Pereira Sampaio é o primeiro árbitro brasileiro a comandar abertura de Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

    Wilton pode se tornar árbitro brasileiro com mais jogos em Copas do Mundo

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    • 🟨Comissão de arbitragem de Noruega x Senegal

    Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)
    Assistentes: Bruno Pires (BRA) e Brunon Boschilia (BRA) 
    4º árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (NZL)
    Suplente: Isaac Trevis (NZL)

    Fifa anuncia Wilton Pereira Sampaio para jogo entre Noruega e Senegal (Foto: Divulgação Fifa/X)

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    Estreia na Copa de 2026

    Wilton Pereira Sampaio estreou na Copa do Mundo de 2026 com atuação boa, decisiva, e também na partida entre México e África do Sul. O árbitro expulsou três jogadores (dois da equipe sul-africana e um mexicano) na vitória mexicana por 2 a 0 no estádio Azteca. A atuação do brasileiro gerou bastante repercussão.

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    México venceu a África do Sul por 2 a 0 na estreia da Copa do Mundo, em partida com protagonismo de Wilton Pereira Sampaio (Foto Alfredo ESTRELLA / AFP)
    México venceu a África do Sul por 2 a 0 na estreia da Copa do Mundo, em partida com protagonismo de Wilton Pereira Sampaio (Foto Alfredo ESTRELLA / AFP)

    Próximo de marca histórica

    Com a próxima partida, Pereira Sampaio chegará a seis jogos de Copas do Mundo no seu currículo. O recorde brasileiro é de Carlos Eugênio Simon, com sete partidas entre as edições de 2002, 2006 e 2010. Sandro Meira Ricci é o vice, com seis jogos (2014 e 2018), que ficará empatado com Wilton na segunda posição.

    Esta é a segunda Copa do Mundo de Wilton Pereira Sampaio como árbitro principal. Além dele, Raphael Claus e Ramon Abatti Abel, que fez sua estreia em Copas na partida entre Bélgica e Egito, completam a lista de árbitros brasileiros no torneio de 2026. Somados a eles, cinco bandeirinhas e um VAR também foram chamados, o que totaliza nove brasileiros na equipe de arbitragem, número recorde para o país.

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    ➡️Wilton pode se tornar árbitro brasileiro com mais jogos em Copas do Mundo

    Wilton Pereira Sampaio já é dono de um outro recorde: mais jogos em uma única edição. No Catar, em 2022, o árbitro atuou em quatro partidas e igualou José Roberto Wright na Copa de 1990.

    Veja a lista completa de árbitros brasileiros presentes em Copas:

    1930: Gilberto de Almeida Rego
    1950: Alberto da Gama Malcher, Mário Gardelli e Mário Gonçalves Vianna
    1954: Mário Gonçalves Vianna
    1962: João Etzel Filho
    1966: Armando Marques
    1970: Airton Vieira de Moraes
    1974: Armando Marques
    1978: Arnaldo Cezar Coelho
    1982: Arnaldo Cezar Coelho
    1986: Romualdo Arppi Filho
    1990: José Roberto Wright
    1994: Renato Marsiglia
    1998: Márcio Rezende de Freitas
    2002: Carlos Eugênio Simon
    2006: Carlos Eugênio Simon
    2010: Carlos Eugênio Simon
    2014: Sandro Meira Ricci
    2018: Sandro Meira Ricci
    2022: Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio
    2026: Raphael Claus, Wilton Pereira Sampaio e Ramon Abatti Abel

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