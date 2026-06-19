Wilton Pereira apitará mais um jogo da Copa e se aproxima de recorde brasileiro Wilton fará seu sexto jogo no torneio e fica a um de igualar Carlos Eugênio Simon

Depois de ter feito história, ao se tornar o primeiro árbitro brasileiro a apitar uma abertura de Copa do Mundo, Wilton Pereira Sampaio foi anunciado pela Fifa, nesta sexta-feira (19), para mais um jogo da competição. O juiz brasileiro apitará a partida entre Noruega e Senegal, pelo grupo I, na segunda rodada da fase de grupos do torneio, e vai ser acompanhado pelos mesmos assistentes compatriotas que estavam com ele na comissão de arbitragem no primeiro jogo.

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🟨Comissão de arbitragem de Noruega x Senegal

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

Assistentes: Bruno Pires (BRA) e Brunon Boschilia (BRA)

4º árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (NZL)

Suplente: Isaac Trevis (NZL)

Fifa anuncia Wilton Pereira Sampaio para jogo entre Noruega e Senegal (Foto: Divulgação Fifa/X)

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Estreia na Copa de 2026

Wilton Pereira Sampaio estreou na Copa do Mundo de 2026 com atuação boa, decisiva, e também na partida entre México e África do Sul. O árbitro expulsou três jogadores (dois da equipe sul-africana e um mexicano) na vitória mexicana por 2 a 0 no estádio Azteca. A atuação do brasileiro gerou bastante repercussão.

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México venceu a África do Sul por 2 a 0 na estreia da Copa do Mundo, em partida com protagonismo de Wilton Pereira Sampaio (Foto Alfredo ESTRELLA / AFP)

Próximo de marca histórica

Com a próxima partida, Pereira Sampaio chegará a seis jogos de Copas do Mundo no seu currículo. O recorde brasileiro é de Carlos Eugênio Simon, com sete partidas entre as edições de 2002, 2006 e 2010. Sandro Meira Ricci é o vice, com seis jogos (2014 e 2018), que ficará empatado com Wilton na segunda posição.

Esta é a segunda Copa do Mundo de Wilton Pereira Sampaio como árbitro principal. Além dele, Raphael Claus e Ramon Abatti Abel, que fez sua estreia em Copas na partida entre Bélgica e Egito, completam a lista de árbitros brasileiros no torneio de 2026. Somados a eles, cinco bandeirinhas e um VAR também foram chamados, o que totaliza nove brasileiros na equipe de arbitragem, número recorde para o país.

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➡️Wilton pode se tornar árbitro brasileiro com mais jogos em Copas do Mundo

Wilton Pereira Sampaio já é dono de um outro recorde: mais jogos em uma única edição. No Catar, em 2022, o árbitro atuou em quatro partidas e igualou José Roberto Wright na Copa de 1990.

Veja a lista completa de árbitros brasileiros presentes em Copas:

1930: Gilberto de Almeida Rego

1950: Alberto da Gama Malcher, Mário Gardelli e Mário Gonçalves Vianna

1954: Mário Gonçalves Vianna

1962: João Etzel Filho

1966: Armando Marques

1970: Airton Vieira de Moraes

1974: Armando Marques

1978: Arnaldo Cezar Coelho

1982: Arnaldo Cezar Coelho

1986: Romualdo Arppi Filho

1990: José Roberto Wright

1994: Renato Marsiglia

1998: Márcio Rezende de Freitas

2002: Carlos Eugênio Simon

2006: Carlos Eugênio Simon

2010: Carlos Eugênio Simon

2014: Sandro Meira Ricci

2018: Sandro Meira Ricci

2022: Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio

2026: Raphael Claus, Wilton Pereira Sampaio e Ramon Abatti Abel

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