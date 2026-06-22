Mbappé marca o segundo após lambança e web não perdoa: 'Brincadeira' Zaga do Iraque erra e entrega gol para Mbappé

No começo da segunda etapa do jogo entre França e Iraque, na Copa do Mundo, Kylian Mbappé marcou seu segundo gol do duelo. Seu segundo tento, no entanto, aconteceu após um passe errado na cobrança de um tiro de meta iraquiano. O craque francês apenas teve que empurrar pra meta. Minutos depois, Dembelé marcaria o terceiro da França.

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➡️ Jogo da França na Copa do Mundo é paralisado e gera revolta na web: 'Não sabem'

Confira como os internautas reagiram depois do gol:

Mbappé marca mais um em jogo contra o Iraque (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

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Messi x Mbappé, a briga pela artilharia

Lionel Messi e Kylian Mbappé travam uma batalha para descobrir quem irá se garantir como o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Os atletas, que lideram a artilharia do Mundial de 2026 e se encontraram na final de 2022, agora estão com uma distância pequena e são os únicos que passaram Miroslav Klose.

Em dois jogos, Messi soma cinco gols na Copa do Mundo, com três na estreia e dois na segunda partida. Enquanto isso, Mbappé fez quatro tentos, dois na estreia e dois na segunda partida. A diferença entre os dois é de apenas dois gols. Enquanto o argentino tem 18, o francês o persegue com 16.

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Lionel Messi, inclusive, é o jogador que mais atuou em Copas do Mundo até hoje, com 28 partidas jogadas, em seis Copas do Mundo. Enquanto isso, Mbappé está na sua terceira Copa do Mundo, com 17 partidas.