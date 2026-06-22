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Mbappé marca o segundo após lambança e web não perdoa: 'Brincadeira'

Zaga do Iraque erra e entrega gol para Mbappé

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
22/06/2026 21:43
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Mbappé marca o segundo contra o Iraque (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Mbappé marca o segundo contra o Iraque (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

No começo da segunda etapa do jogo entre França e Iraque, na Copa do Mundo, Kylian Mbappé marcou seu segundo gol do duelo. Seu segundo tento, no entanto, aconteceu após um passe errado na cobrança de um tiro de meta iraquiano. O craque francês apenas teve que empurrar pra meta. Minutos depois, Dembelé marcaria o terceiro da França.

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    Em dois jogos, Messi soma cinco gols na Copa do Mundo, com três na estreia e dois na segunda partida. Enquanto isso, Mbappé fez quatro tentos, dois na estreia e dois na segunda partida. A diferença entre os dois é de apenas dois gols. Enquanto o argentino tem 18, o francês o persegue com 16.

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    Lionel Messi, inclusive, é o jogador que mais atuou em Copas do Mundo até hoje, com 28 partidas jogadas, em seis Copas do Mundo. Enquanto isso, Mbappé está na sua terceira Copa do Mundo, com 17 partidas.

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