Casagrande é sincero sobre comparação entre Messi e Pelé Argentino se tornou, de forma isolada, o maior artilheiro da história das Copas do Mundo

As comparações entre Messi e Pelé, o Rei do Futebol, voltaram a aparecer depois de mais uma atuação genial do craque argentino na Copa do Mundo. Com apenas dois jogos, já são cinco gols para o jogador, artilheiro isolado do Mundial até aqui.

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No programa "Fim de Papo", do UOL, Casagrande foi sincero sobre a comparação feita entre os atletas.

- Não. Como jogador, não. O que o Messi faz com a perna esquerda é incrível. Mas o Pelé fazia com a perna esquerda e com a direita. O Pelé era mais forte fisicamente numa época que não tinha máquinas pra treinar, para fortalecer a musculatura. Ele já era forte por natureza - afirmou.

Lionel Messi corre para comemorar o segundo gol da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)

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Como foi o jogo entre Argentina e Áustria

Em um primeiro tempo muito brigado, Messi foi de vilão a herói da Argentina contra a Áustria. Aos oito minutos, o camisa 10 desperdiçou uma cobrança de pênalti finalizando pela linha de fundo após falta sofrida por Lautaro Martínez na área. Após a pausa para a hidratação, o craque teve outra grande chance após uma saída do goleiro Schlager para abafar uma chegada de Enzo Fernández em que a bola cai nos pés do maestro, mas a finalização para em "defesa" do zagueiro Alaba. Mas aos 38 minutos, Facundo Medina chegou ao ataque pelo lado esquerdo, cruzou rasteiro, Thiago Almada fez um corta-luz e Messi chegou batendo de canhota para estufar as redes, abrir o placar para a Albiceleste e se tornar o maior artilheiro da história da Copa do Mundo.

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No segundo tempo, Argentina e Áustria fizeram um duelo com mais oportunidades e aberto. Aos nove minutos, os europeus tiveram grande chance para empatar em cobrança de falta de Sabitzer, mas Dibu Martínez fez grande defesa para impedir o empate. A Albiceleste respondeu com Julián Álvarez recebendo uma bola na entrada da área e chutando de canhota para intervenção de Schlager. Em uma cobrança de escanteio, Nico González surgiu livre de marcação na área, mas a cabeçada saiu rente a trave e a Albiceleste por pouco não ampliou o marcador. Nos acréscimos, a assustou em uma cobrança de falta ensaiada em que Chukwuemeka encontrou Wimmer e o meia cabeceou, mas ao lado da meta defendida por Dibu Martínez. E em um contra-ataque mortal, Messi aproveitou um bate e rebate, driblou Schlager, chutou em um defensor, mas pegou o rebote e estufou as redes para dar números finais ao confronto.