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Decisão de Wilton Pereira Sampaio em jogo da Copa gera polêmica: 'Pipocou'

É a segunda partida do árbitro nesta Copa do Mundo

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
22/06/2026 22:59
Atualizado há 1 minutos
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Lance polêmico contra Palmeiras volta à tona depois de meses (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Torcedores do Palmeiras criticam mais uma atuação de Wilton (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A partida entre Noruega x Senegal, na Copa do Mundo, é apitada pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio. O juiz, no entanto, não marcou um pênalti que foi julgado pela web como claro, cometido pelo time da Noruega. O brasileiro não consultou o VAR e o jogo seguiu com tiro de meta.

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    Wilton Pereira Sampaio é o primeiro árbitro brasileiro a comandar abertura de Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

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    Durante o segundo tempo da partida, Gueye, de Senegal, toma à frente do zagueiro norueguês, que acaba acertando o pescoço do atleta senegalês o derrubando no chão. Logo depois, jogadores das duas seleções cercaram Wilton Pereira Sampaio, que se afastou para tentar controlar a situação.

    Wilton, que escutava o VAR em seu fone, decidiu por não conferir o monitor para saber se a jogada terminaria em pênalti. Em sequência, marcou apenas um tiro de meta e seguiu com a partida. Na hora em que a polêmica aconteceu, a Noruega levava a vantagem por dois gols no jogo. Minutos depois, Senegal diminuiu, fazendo 3 a 2.

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    Na estreia da Copa do Mundo, na partida entre México e África do Sul, Wilton Pereira Sampaio foi muito elogiado após fazer boa atuação. Na ocasião, o juiz brasileiro bancou a expulsão de três atletas, dois do país sul-africano e um do mandante.

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