Europeus comentam retorno de Thiago Silva ao Fluminense: 'Não seja' Zagueiro estava livre no mercado

O Fluminense acertou a volta de Thiago Silva ao clube após o zagueiro deixar o clube em dezembro de 2025 rumo ao Porto, de Portugal. O retorno do defensor, que chega ao time carioca aos 41 anos para disputar a Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, gerou diversos comentários nas redes sociais e, inclusive, de internautas europeus.

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➡️Rivais reagem à volta de Thiago Silva ao Fluminense: 'Bizarro'

Apelidado de 'Monstro' pela torcida tricolor, Thiago Silva volta ao time de Luis Zubeldía após fazer a sua última partida pelo time na semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco. Em sua segunda passagem pelo Porto, o jogador foi campeão do Campeonato Português e esteve em campo em 14 oportunidades, porém estava livre no mercado.

Confira a reação de europeus nas redes sociais:

Wrap it up man. Don't be greedy like Ronaldo, retire honorably and go to your family — MJ (@letter2mike_) June 22, 2026

Tradução: Encerra isso, cara. Não seja ganancioso como o Ronaldo (Cristiano), aposente-se com honra e vá para a sua família.

The older the better.

Weldone Thiago!!! — Abidemi (@Abidemi6) June 22, 2026

Tradução: Quanto mais velho, melhor. Parabéns, Thiago!!!

Solid move, Thiago. Back home in Brazil with Fluminense at 41 ; experience like that is priceless. Legend still delivering. — Vincenzo (@Akinns3) June 22, 2026

Tradução: Jogada sólida, Thiago. De volta ao lar no Brasil com o Fluminense aos 41; experiência como essa é impagável. Lenda ainda entregando.



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Chelsea Legend. Congratulations Champ! — Loveline🧳 (@Greatiwuoenang) June 22, 2026

Tradução: Lenda do Chelsea. Parabéns, campeão!

fluminense really brought him home to finish it right 👀 — Sophie 💚 💙 (@sofiepoppy858) June 22, 2026

Tradução: Fluminense realmente o trouxe para casa para fechar com chave de ouro

Thiago Silva deixou o Fluminense em dezembro de 2025 e foi para o Porto (Foto: Lucas Merçon / FFC)

Fluminense anuncia retorno de Thiago Silva após a Copa do Mundo

O Fluminense anunciou o retorno de Thiago Silva nesta segunda-feira (22). O jogador deixou o Tricolor no fim do ano passado rumo ao Porto. No fim da temporada europeia, o zagueiro rescindiu com o clube português e estava livre no mercado. Desde então, o Flu tentava ter o ídolo de volta. As partes firmaram contrato até o fim de 2026.

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Contra a vontade do Fluminense, Thiago Silva se despediu do clube carioca no fim de 2025. A diretoria tricolor tentou fazer com que o jogador cumprisse o contrato — que se encerraria agora no meio de 2026 — até o fim, mas sem sucesso. Na época da saída do zagueiro, a reportagem do Lance! ouviu que o desejo da direção era ter o jogador no time pelo máximo de tempo possível.

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Thiago deixou o Tricolor rumo à Europa com o objetivo de estar mais próximo da família, que mora na Inglaterra, e da convocação para a Copa do Mundo. O defensor não foi chamado pela Seleção Brasileira, rescindiu com o Porto e ficou com futuro incerto.

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Inicialmente, uma volta ao Fluminense parecia o fim menos provável. Thiago Silva avaliava seguir atuando na Europa ou encerrar a carreira para dar início a caminhada como treinador. O Tricolor, no entanto, iniciou uma "força tarefa" para convencer o jogador do retorno. Nos últimos dias, as conversas avançaram e o zagueiro terá mais uma passagem pelo time.

Vale lembrar que Thiago Silva falou em entrevista recente que a decisão dele de deixar o clube carioca poderia ter sido diferente se Zubeldía tivesse chegado antes.

— Essa decisão foi tomada no início de outubro. Todos ali sabiam dessa minha decisão, a não ser o treinador (Zubeldía), que chegou depois. Inclusive, eu falei para ele, pessoalmente. "Mister, se você tivesse chegado antes, eu acho que de repente teria mudado a minha ideia". A minha ideia foi tomada lá atrás, por coisas que não têm aqui o que falar — disse à "Tnt Sports".

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