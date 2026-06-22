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Jogo da França na Copa do Mundo é paralisado e gera revolta na web: 'Não sabem'

Partida deve ser retomada antes das 21h

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
22/06/2026 20:49
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Mbappé na partida entre França e Iraque na Copa do Mundo
Mbappé na partida entre França e Iraque na Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

O jogo da Copa do Mundo entre a seleção francesa e a seleção iraquiana foi paralisado, na Filadélfia, durante o intervalo. A interrupção aconteceu por conta dos raios que foram detectados próximos ao estádio, e por lei, qualquer evento esportivo ao ar livre deve ser paralisado enquanto não aconteça nenhuma outra descarga elétrica na próxima meia hora.

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    Nas redes sociais, os internautas se irritaram com a paralisação, que já era esperada durante esta Copa do Mundo. Vale lembrar que, em 2025, durante o Mundial de Clubes da Fifa, diversas partidas também foram paralisadas por condições climáticas. Veja como a web está reagindo a interrupção do jogo.

    Mbappé brilhou na estreia da França na Copa do Mundo 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Mbappé brilhou na estreia da França na Copa do Mundo 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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    França larga na frente

    Durante o primeiro tempo do jogo, a França dominou o Iraque, sem dar nenhum tipo de chance de recuperação para a equipe do Oriente Médio. Mbappé marcou nos primeiros minutos, soltando um petardo com a sua perna esquerda e matando o goleiro iraquiano.

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    Nos minutos seguintes, a França seguiu pressionando, marcando alto e trocando passes que levavam seus jogadores diretamente a direção do gol. No entanto, a defesa iraquiana se manteve sólida, e conseguiu se segurar durante todo o resto da primeira parte da partida.

    Por diversos momentos, Mbappé, Olise e Dembelé construíram jogadas promissoras, mas os defensores do Iraque conseguiram armar o bote no momento certo e impediram que o primeiro tempo terminasse com uma vantagem ainda mais expressiva dos franceses.

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