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Qual a relação entre Messi e Shakira? Cantora esteve em Argentina x Áustria

Em campo, astro argentino decidiu com dois gols

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 19:14
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Shakira em Argentina x Áustria
Shakira em Argentina x Áustria (Foto: Reprodução)

Shakira esteve presente na partida entre Argentina e Áustria, disputada nesta segunda-feira (22) em Dallas, nos Estados Unidos, ao lado dos filhos Milan, de 13 anos, e Sasha, de 11. Com show de Lionel Messi, os argentinos venceram por 2 a 0 e se classificaram na Copa do Mundo.

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    • Durante a transmissão, a cantora colombiana apareceu recebendo um beijo de Milan. Em outro momento, ela foi ovacionada pela plateia e acenou ao público.

    ➡️A história de Dai Dai, a música da Copa feita por Shakira

    A aparição ocorre em um contexto de aproximação entre Shakira e a família de Lionel Messi. No ano passado, a esposa do jogador, Antonela Roccuzzo, esteve na turnê da cantora em Miami e publicou elogios à apresentação. "Que show incrível", escreveu Roccuzzo nas redes sociais.

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    A presença de Antonela no show encerrou boatos sobre uma suposta rivalidade entre as duas, alimentados na época em que seus maridos atuavam juntos no Barcelona.

    O apoio de Roccuzzo a Shakira não foi episódico. Em 1º de janeiro de 2023, quando a artista anunciou publicamente sua separação em uma publicação no Instagram, Antonela respondeu com uma série de emoticons de coração, sinalizando solidariedade. Messi também participou, mais recentemente, da campanha de divulgação de "Dai, Dai", música tema da Copa do Mundo estrelada por Shakira.

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    Shakira acompanhou Argentina x Áustria (Foto: Reprodução)
    Shakira acompanhou Argentina x Áustria (Foto: Reprodução)

    Em campo, Argentina dominou a Áustria

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    Em um primeiro tempo muito brigado, Messi foi de vilão a herói da Argentina contra a Áustria. Aos oito minutos, o camisa 10 desperdiçou uma cobrança de pênalti finalizando pela linha de fundo após falta sofrida por Lautaro Martínez na área. Após a pausa para a hidratação, o craque teve outra grande chance após uma saída do goleiro Schlager para abafar uma chegada de Enzo Fernández em que a bola cai nos pés do maestro, mas a finalização para em "defesa" do zagueiro Alaba. Mas aos 38 minutos, Facundo Medina chegou ao ataque pelo lado esquerdo, cruzou rasteiro, Thiago Almada fez um corta-luz e Messi chegou batendo de canhota para estufar as redes, abrir o placar para a Albiceleste e se tornar o maior artilheiro da história da Copa do Mundo.

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    No segundo tempo, Argentina e Áustria fizeram um duelo com mais oportunidades e aberto. Aos nove minutos, os europeus tiveram grande chance para empatar em cobrança de falta de Sabitzer, mas Dibu Martínez fez grande defesa para impedir o empate. A Albiceleste respondeu com Julián Álvarez recebendo uma bola na entrada da área e chutando de canhota para intervenção de Schlager. Em uma cobrança de escanteio, Nico González surgiu livre de marcação na área, mas a cabeçada saiu rente a trave e a Albiceleste por pouco não ampliou o marcador. Nos acréscimos, a assustou em uma cobrança de falta ensaiada em que Chukwuemeka encontrou Wimmer e o meia cabeceou, mas ao lado da meta defendida por Dibu Martínez. E em um contra-ataque mortal, Messi aproveitou um bate e rebate, driblou Schlager, chutou em um defensor, mas pegou o rebote e estufou as redes para dar números finais ao confronto.

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