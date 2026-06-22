logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Doku vê filho nascer, mas volta para reforçar a Bélgica na Copa do Mundo

Jogador foi liberado da seleção mas estará disponível para a próxima partida

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
22/06/2026 16:04
Atualizado há 5 minutos
Favorite o Lance! no Google
Doku
Doku (Foto: Fran Santiago / AFP)
Ver Resumo da matéria por IA
O atacante da Bélgica, Jérémy Doku, celebrou nesta segunda-feira (22) o nascimento de seu primeiro filho. O jogador foi liberado pela seleção belga para acompanhar a esposa neste momento especial e se ausentou temporariamente da concentração durante a disputa da Copa do Mundo.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O atacante da Bélgica, Jérémy Doku, celebrou nesta segunda-feira (22) o nascimento de seu primeiro filho. O jogador foi liberado pela seleção belga para acompanhar a esposa neste momento especial e se ausentou temporariamente da concentração durante a disputa da Copa do Mundo.

continua após a publicidade
  • Bogdanovic e Ngoy (Foto: reprodução e Stu Forster / AFP)

    Ex-jogador é acusado de racismo por fala sobre expulsão de zagueiro da Bélgica na Copa

    Copa do Mundo
    Há 4 horas
  • Oyarzabal comemora gol pela Espanha na Copa do Mundo (Foto: Buda Mendes / Getty Images/AFP)

    Resultados dos jogos da Copa: Espanha goleia, Uruguai e Bélgica decepcionam e Egito vence

    Copa do Mundo
    Há 16 horas

    • Doku viajou acompanhado por um médico da delegação belga e já tem retorno programado para a noite de terça-feira (23), quando voltará a se integrar ao grupo que disputa o Mundial. Com isso, o atacante estará à disposição da Bélgica para a partida contra a Seleção da Nova Zelândia, marcada para sexta-feira (26), pela última rodada da fase de grupos.

    Antes mesmo do início da Copa do Mundo, Doku já havia deixado claro o desejo de estar presente no nascimento do filho. Em entrevistas concedidas antes do torneio, o atacante afirmou que buscaria conciliar o compromisso familiar com a participação no Mundial.

    continua após a publicidade

    A expectativa da comissão técnica belga era justamente encontrar uma solução que permitisse ao jogador acompanhar o nascimento da criança sem comprometer sua preparação para a sequência da competição. O plano foi colocado em prática, e o atacante retorna a tempo de participar normalmente dos treinamentos antes do confronto decisivo contra os neozelandeses.

    Doku ( Fran Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Doku ( Fran Santiago/Getty Images/AFP (Foto: Fran Santiago / AFP)

    Decisão de Doku foi centro de polêmica

    A apresentadora France Pierron, da emissora francesa L'Équipe TV, criticou o atacante belga Jérémy Doku após ele indicar que deixaria a seleção durante a Copa do Mundo para acompanhar o nascimento do primeiro filho.

    continua após a publicidade

    A abordagem do assunto começou diretamente pela apresentadora, que classificou como uma "oportunidade desperdiçada", visto que o jogador teria que abandonar a seleção durante a Copa do Mundo:

    — Quando você tem a chance de participar de uma Copa do Mundo, há centenas de jogadores de futebol que matariam para estar no seu lugar. Você vai deixar tudo isso para assistir ao nascimento do seu filho? É um momento desagradável em que o pai é inútil, ele tem um papel como figurante — afirmou a jornalista francesa.

    💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Gabriel Martinelli em coletiva da Seleção Brasileira antes da partida contra a Escócia pela terceira rodada da Copa do Mundo
    Seleção BrasileiraMartinelli aceita mudar de lado para ser titular da Seleção: 'Se ele pedir'Há 8 minutos
    Klose atua como técnico do Nuremberg desde 2024
    Copa do MundoPor onde anda Klose, artilheiro superado por Messi em Copas do Mundo?Há 11 minutos
    Speed, fã de Cristiano Ronaldo durante o jogo entre Argentina e Áustria na Copa do Mundo, jogo em que Messi marcou dois gols
    Fora de CampoReação de fã de Cristiano Ronaldo em gol histórico de Messi viraliza; vejaHá 11 minutos
    Flaco López, do Palmeiras, em ação pela Argentina
    Fora de CampoFlaco López vira assunto em Argentina x Áustria: 'Tem que ser'Há 12 minutos
    Roberto Baggio - Brasil x Itália - 1994
    Copa do MundoDe Messi a Baggio: relembre lendas que perderam pênaltis em Copas do MundoHá 23 minutos
    Jogadores da Argentina comemoram gol marcado por Lionel Messi contra a Áustria, na Copa do Mundo
    Copa do MundoMessi faz história, Argentina vence Áustria e se classifica na Copa do MundoHá 23 minutos

    Mais LANCE!

    Kylian Mbappé comemora seu 13º gol em Copas, o que abriu o placar para a França contra Senegal (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Quantos gols Mbappé precisa para ultrapassar Messi em Copas do Mundo?
    Elenco do pentacampeonato, conquistado em 2002
    Lembra de todos os resultados do penta? Teste sua memória sobre a Copa do Mundo
    Qual o tamanho da fortuna de Messi? Veja quanto o argentino ganha
    Diogo Dalot treina ao lado de Cristiano Ronaldo em sessão de Portugal
    CR7 joga? Portugal pode ter mudanças contra Uzbequistão; veja provável escalação
    Messi - Pelé - Ronaldo
    Qual é o maior jogador da história das Copas do Mundo? Vote
    Lionel Messi comemorando gol contra a Austria na Copa do Mundo
    Messi quebra recorde na Copa do Mundo e web vai à loucura: 'Não adianta'
    Lionel Messi comemora gol de braços abertos que marcou pela Argentina na Copa do Mundo 2026
    Veja a lista atualizada dos maiores artilheiros da Copa do Mundo
    Messi e Jordan
    Xavi elogia Messi: 'Ele é o Michael Jordan do futebol'
    Jogadores da França comemorando vitória na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    O que a França precisa para se classificar ao mata-mata da Copa do Mundo?
    Noruega venceu o Iraque na estreia da Copa do Mundo, em Boston. (Foto: Danilo Fernandes /Fotoarena/Folhapress)
    Tempestades e risco de raios colocam jogo entre Noruega e Senegal sob alerta na Copa do Mundo
    Emam Ashour (8) abraça Salah após a assistência no empate do Egito com a Bélgica (Foto: Emilee Chinn/Getty Images/AFP )
    Entenda o ritual de fé realizado pelo Egito antes de jogos da Copa do Mundo
    Messi comemora gol em Argentina x Argélia
    Relembre como foram todos os gols de Messi em Copa do Mundo
    Katia García, árbitra da Copa do Mundo. (Fifa/Divulgação)
    Quem é Katia García? Árbitra mexicana fará história na Copa do Mundo