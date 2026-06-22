Doku vê filho nascer, mas volta para reforçar a Bélgica na Copa do Mundo Jogador foi liberado da seleção mas estará disponível para a próxima partida

O atacante da Bélgica, Jérémy Doku, celebrou nesta segunda-feira (22) o nascimento de seu primeiro filho. O jogador foi liberado pela seleção belga para acompanhar a esposa neste momento especial e se ausentou temporariamente da concentração durante a disputa da Copa do Mundo.

O atacante da Bélgica, Jérémy Doku, celebrou nesta segunda-feira (22) o nascimento de seu primeiro filho. O jogador foi liberado pela seleção belga para acompanhar a esposa neste momento especial e se ausentou temporariamente da concentração durante a disputa da Copa do Mundo.

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Doku viajou acompanhado por um médico da delegação belga e já tem retorno programado para a noite de terça-feira (23), quando voltará a se integrar ao grupo que disputa o Mundial. Com isso, o atacante estará à disposição da Bélgica para a partida contra a Seleção da Nova Zelândia, marcada para sexta-feira (26), pela última rodada da fase de grupos.

Antes mesmo do início da Copa do Mundo, Doku já havia deixado claro o desejo de estar presente no nascimento do filho. Em entrevistas concedidas antes do torneio, o atacante afirmou que buscaria conciliar o compromisso familiar com a participação no Mundial.

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A expectativa da comissão técnica belga era justamente encontrar uma solução que permitisse ao jogador acompanhar o nascimento da criança sem comprometer sua preparação para a sequência da competição. O plano foi colocado em prática, e o atacante retorna a tempo de participar normalmente dos treinamentos antes do confronto decisivo contra os neozelandeses.

Doku ( Fran Santiago/Getty Images/AFP (Foto: Fran Santiago / AFP)

Decisão de Doku foi centro de polêmica

A apresentadora France Pierron, da emissora francesa L'Équipe TV, criticou o atacante belga Jérémy Doku após ele indicar que deixaria a seleção durante a Copa do Mundo para acompanhar o nascimento do primeiro filho.

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A abordagem do assunto começou diretamente pela apresentadora, que classificou como uma "oportunidade desperdiçada", visto que o jogador teria que abandonar a seleção durante a Copa do Mundo:

— Quando você tem a chance de participar de uma Copa do Mundo, há centenas de jogadores de futebol que matariam para estar no seu lugar. Você vai deixar tudo isso para assistir ao nascimento do seu filho? É um momento desagradável em que o pai é inútil, ele tem um papel como figurante — afirmou a jornalista francesa.

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