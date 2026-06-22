Rivais reagem à volta de Thiago Silva ao Fluminense: 'Bizarro' Defensor histórco defendeu o Porto na última temporada e estava sem clube

O Fluminense anunciou o retorno de Thiago Silva, ídolo do clube e um dos maiores zagueiros da história do futebol, nesta segunda-feira (22). Nas redes sociais, torcedores de clubes rivais reagiram ao anúncio do Tricolor das Laranjeiras.

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No fim da temporada europeia, o zagueiro rescindiu com o Porto, clube português que defendeu e foi campeão no último ano. Desde então, o Fluminense tentava ter Thiago Silva de volta. As partes firmaram contrato até o fim de 2026.

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Nas redes sociais, a saída conturbada e a idade do zagueiro fizeram rivais darem aquela zoada no retorno do "Monstro" à sua casa. Veja os comentários abaixo:

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Thiago Silva comemora gol pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Veja comentários dos rivais sobre o retorno do zagueiro

Do nada isso ? Se for uma mega contratação do Fluminense ( que só dá bola fora ), acertou nessa — Treteiro Alvinegro 🔥🔥🔥 (@LarussoRafael) June 22, 2026

Ué? Qual foi o sentido da última saída então? — Luiz Gustavo 🏴 (@luuizgust) June 22, 2026

Pelo visto não é só o Santos que gosta de aposentado! — MaiconTábil (@maicon_rodrigue) June 22, 2026

Agora cumpre a promessa de aposentar no Fluminense ou vai romper de novo se achar algo melhor ao decorrer? Hahaha



São muito carentes, jogador pisa no clube e segue sendo idolatrado. Bizarro! — FlaTorcedor (@flattorcedor) June 22, 2026

Thiago Silva de volta ao Fluminense

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Contra a vontade do Fluminense, Thiago Silva se despediu do clube carioca no fim de 2025. A diretoria tricolor tentou fazer com que o jogador cumprisse o contrato — que se encerraria agora no meio de 2026 — até o fim, mas sem sucesso. Na época da saída do zagueiro, a reportagem do Lance! ouviu que o desejo da direção era ter o jogador no time pelo máximo de tempo possível.

Thiago Silva deixou o Fluminense rumo à Europa com objetivo estar mais próximo da família, que mora na Inglaterra, e da convocação para a Copa do Mundo. O defensor não foi chamado pela Seleção Brasileira, rescindiu com o Porto e ficou com futuro incerto.

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Inicialmente, uma volta ao Fluminense parecia o fim menos provável. Thiago Silva avaliava seguir atuando na Europa ou encerrar a carreira para dar início a caminhada como treinador. O Tricolor, no entanto, iniciou uma "força tarefa" para convencer o jogador do retorno. Nos últimos dias, as conversas avançaram e o zagueiro terá mais uma passagem pelo time.

Vale lembrar que Thiago Silva falou em entrevista recente que a decisão dele de deixar o Fluminense poderia ter sido diferente se Zubeldía tivesse chegado antes.

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