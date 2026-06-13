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Seleção da Inglaterra é roubada nos EUA; dois suspeitos foram presos

Materiais importantes foram levados; situação pode dificultar preparação dos ingleses

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 00:21
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Seleção da Inglaterra em treinamento (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
Seleção da Inglaterra em treinamento (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

A delegação da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026 terá de lidar com um incidente de segurança que aconteceu durante a chegada a Kansas City, no Missouri. Durante o transporte de materiais vindos de West Palm Beach, na Flórida, veículos da delegação foram invadidos e roubados. Os criminosos levaram quase todo o equipamento esportivo da equipe. A informação é do jornal inglês Daily Mail.

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    Treinamento da Inglaterra (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

    De acordo com informações da BBC Sport, as autoridades locais agiram rapidamente e duas prisões já foram efetuadas relacionadas ao caso. A polícia esteve no centro de treinamento Swope Soccer Village na noite de sexta-feira (12) para coletar evidências e dar início à investigação e tentativa de recuperação dos materiais.

    O prejuízo material afeta diretamente a logística do técnico Thomas Tuchel. Foram levadas as chuteiras personalizadas de alguns jogadores como Harry Kane e Jude Bellingham, além de bolas oficiais do torneio, equipamentos de análise de desempenho, mesas de massagem e até as lousas táticas da comissão técnica. Relatos dados à imprensa inglesas indicam que, de todo o carregamento enviado, apenas uma bola de futebol restou ao final do trajeto.

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    A segurança da Associação de Futebol da Inglaterra (FA) trabalha com a suspeita de que motoristas contratados para o transporte possam estar envolvidos no crime, segundo a imprensa local. A prioridade da federação agora é a reposição imediata dos itens para não comprometer o cronograma de treinamentos, que prevê a primeira atividade completa para este domingo (14).

    A Inglaterra está no Grupo L e inicia a jornada na Copa do Mundo na próxima quarta-feira (17), quando estreia contra a Croácia, em Dallas.

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