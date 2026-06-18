Partida de Jhon Arias pela Colômbia gera recado a Abel Ferreira: 'Marionete' Jogador foi destaque em jogo da Copa do Mundo

O meia Jhon Arias foi destaque do primeiro tempo da partida entre Colômbia e Uzbequistão, na madrugada desta quinta-feira (18), pela primeira rodada do Grupo K da Copa do Mundo. A atuação do jogador gerou um recado para o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras.

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Nas redes sociais, torcedores do clube alviverde chamaram atenção para o fato de Arias jogar mais centralizado na equipe colombiana. Pelo clube paulista, o meia é escalado por Abel Ferreira pela ponta do setor ofensivo da equipe.

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Em campo pela Colômbia, Jhon Arias dominou o setor de meio de campo da partida contra o Uzbequistão. Centralizado e com libertade para flutuar, o camisa 11 foi unipresente nas ações de atque do time do técnico Néstor Lorenzo. Veja abaixo a repercussão da atuação:

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desmaiando que esse jogo do arias ta melhor do que todos q ele fez pelo palmeiras pq o abel coloca ele na lateral — 🚬 (@benzggku) June 18, 2026

arias desfilando em campo pra chegar no palmeiras e o abel escalar ele de lateral vontade de morrer enorme — regis (@regiseeghosts) June 18, 2026

arias deve ta muito feliz que nao ta sendo comandado pelo abel ferreira — andersonᶜʳᶠ𓅐🇧🇷 (@andersonvinicrf) June 18, 2026

Olha o passe do Arias, jogando por dentro



Aqui no Palmeiras o Abel quer transformar ele num pontinha burro — vini_.sep (@vferrpereira01) June 18, 2026

que beleza ver o Arias se movimentando pelo campo todo e não preso só na ponta



dá vontade aí Abel Ferreira? — Fábio Terra (@fabiotb) June 18, 2026

então esse é o verdadeiro Jhon Arias… o que joga no Palmeiras é uma marionete do Abel Ferreira — m (@CulerMarcos) June 18, 2026

Como foi Colômbia x Uzbequistão?

Texto por: Guilherme Lesnok

A Colômbia fez um primeiro tempo superior ao Uzbequistão. A equipe criou boas chances com Luis Díaz, Jhon Arias e Luis Suárez, enquanto o time asiático pouco ameaçou. O gol da equipe sul-americana saiu aos 40 minutos, quando Luis Díaz fez um passe preciso em bola aérea para Muñoz, que se infiltrou na área e finalizou, abrindo o placar.

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A etapa complementar foi movimentada. Aos 15 minutos, Shomurodov finalizou com força, o goleiro Vargas não conseguiu fazer a defesa, e Fayzullaev aproveitou o rebote para completar para o gol, marcando o primeiro gol da história do Uzbequistão em Copas do Mundo. A comemoração, porém, durou pouco. A Colômbia aproveitou uma recuperação de bola no meio-campo, Luis Díaz finalizou sem muita força, mas contou com uma falha do goleiro Yusupov, que aceitou o chute e recolocou a equipe sul-americana em vantagem no placar. O gol que definiu a vitória aconteceu já nos acréscimos, quando Campaz, ex-Grêmio, aproveitou o cruzamento e mandou para o gol.

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