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Web aponta erro de arbitragem em Gana x Panamá: 'Assalto'

Equipes se enfrentaram pelo Grupo L

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 21:52
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Gana vs Panamá pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)
Gana vs Panamá pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)

O jogo entre Gana e Panamá, desta quarta-feira (17), em Toronto, no Canadá, pela primeira rodada do Grupo L da Copa do Mundo, foi marcado por uma polêmica de arbitragem. Durante o segundo tempo, a seleção africana reclamou de um possível pênalti não marcado ao próprio favor.

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    A polêmica aconteceu aos 65 minutos. Na ocasião, o zagueiro José Córdoba pisou no calcanhar do atacante Bejamin Asare. Em campo, a arbitragem não marcou a penalidade e o VAR não foi acionado no lance.

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    A situação gerou revolta de alguns torcedores que acompanhavam a partida. Nas redes sociais, a maioria dos telespectadores entenderam que a arbitragem errou no julgamento da jogada. Veja abaixo:

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