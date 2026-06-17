Web aponta erro de arbitragem em Gana x Panamá: 'Assalto' Equipes se enfrentaram pelo Grupo L

O jogo entre Gana e Panamá, desta quarta-feira (17), em Toronto, no Canadá, pela primeira rodada do Grupo L da Copa do Mundo, foi marcado por uma polêmica de arbitragem. Durante o segundo tempo, a seleção africana reclamou de um possível pênalti não marcado ao próprio favor.

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A polêmica aconteceu aos 65 minutos. Na ocasião, o zagueiro José Córdoba pisou no calcanhar do atacante Bejamin Asare. Em campo, a arbitragem não marcou a penalidade e o VAR não foi acionado no lance.

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A situação gerou revolta de alguns torcedores que acompanhavam a partida. Nas redes sociais, a maioria dos telespectadores entenderam que a arbitragem errou no julgamento da jogada. Veja abaixo:

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Pênalti pra Gana não dado na minha opinião pic.twitter.com/B05XfWx8cG — UlyAcervo (@ulyacervo) June 18, 2026

Numa copa do mundo haver um erro grotesco desse, com VAR EM TODOS OS JOGOS é uma vergonha. Foi muito pênalti pra Gana. Coitado dos caras. — Gil (@gilskn) June 18, 2026

O VAR pode interferir até quantos minutos após? Porque geral tá falando que foi pênalti. #GANxPAN — Lucasss (@lucasrogeriopfl) June 18, 2026

Muito pênalti pra Gana — logo eu que sempre achei legal ser tão errado (@dioceni) June 18, 2026

acabaram de assaltar a seleção de Gana



maior pênalti da história do futebol — lucas 🇪🇪🇵🇹 (@llucasgfbpa) June 18, 2026

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