Jogo da Copa do Mundo vira alvo de críticas: 'Pior até agora' Confronto aconteceu pela primeira rodada da fase de grupos

O primeiro tempo do confronto entre Ghana e Panamá, desta quarta-feira (17), em Toronto, no Canadá, pela primeira rodada do Grupo L da Copa do Mundo, terminou em um empate sem gols. A qualidade do confronto não agradou os telespectadores que acompanhavam a partida.

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Os primeiro 45 minutos das ações em campo foram marcados por poucas chances criadas, muitas faltas e um baixo nível técnico. O resultado, foi o surgimento de uma manifestação negativa de torcedores nas redes sociais, que apontaram a partida como a pior da Copa do Mundo até o momento.

Além das críticas, a partida entre Ghana e Panamá também gerou memes. Todos em tom de crítica ou ironia devido a má atuação das equipes. Veja a repercussão abaixo:

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Ghana e Panamá pior jogo até agora — tassomm (@tassocrvg) June 17, 2026

Watching Ghana vs Panama pic.twitter.com/98Bvel1r7R — Kobi (@UTDKobi) June 17, 2026

El partido Ghana Panama pic.twitter.com/M68dt9GVap — Out Of Context World Cup (@oocworldcup2026) June 17, 2026

Yo viendo el Ghana Panama pic.twitter.com/5h8SUK59cd — Out Of Context World Cup (@oocworldcup2026) June 17, 2026