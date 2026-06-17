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Jogo da Copa do Mundo vira alvo de críticas: 'Pior até agora'

Confronto aconteceu pela primeira rodada da fase de grupos

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 21:17
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Taça da Copa do Mundo
Taça da Copa do Mundo (Divulgação/Fifa)

O primeiro tempo do confronto entre Ghana e Panamá, desta quarta-feira (17), em Toronto, no Canadá, pela primeira rodada do Grupo L da Copa do Mundo, terminou em um empate sem gols. A qualidade do confronto não agradou os telespectadores que acompanhavam a partida.

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    Os primeiro 45 minutos das ações em campo foram marcados por poucas chances criadas, muitas faltas e um baixo nível técnico. O resultado, foi o surgimento de uma manifestação negativa de torcedores nas redes sociais, que apontaram a partida como a pior da Copa do Mundo até o momento.

    Além das críticas, a partida entre Ghana e Panamá também gerou memes. Todos em tom de crítica ou ironia devido a má atuação das equipes. Veja a repercussão abaixo:

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    Ghana e Panamá em confronto pela primeira rodada da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)
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