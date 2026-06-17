Jogo da Copa do Mundo vira alvo de críticas: 'Pior até agora'
Confronto aconteceu pela primeira rodada da fase de grupos
O primeiro tempo do confronto entre Ghana e Panamá, desta quarta-feira (17), em Toronto, no Canadá, pela primeira rodada do Grupo L da Copa do Mundo, terminou em um empate sem gols. A qualidade do confronto não agradou os telespectadores que acompanhavam a partida.
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Os primeiro 45 minutos das ações em campo foram marcados por poucas chances criadas, muitas faltas e um baixo nível técnico. O resultado, foi o surgimento de uma manifestação negativa de torcedores nas redes sociais, que apontaram a partida como a pior da Copa do Mundo até o momento.
Além das críticas, a partida entre Ghana e Panamá também gerou memes. Todos em tom de crítica ou ironia devido a má atuação das equipes. Veja a repercussão abaixo:
Ghana e Panamá pior jogo até agora— tassomm (@tassocrvg) June 17, 2026
Watching Ghana vs Panama pic.twitter.com/98Bvel1r7R— Kobi (@UTDKobi) June 17, 2026
El partido Ghana Panama pic.twitter.com/M68dt9GVap— Out Of Context World Cup (@oocworldcup2026) June 17, 2026
Yo viendo el Ghana Panama pic.twitter.com/5h8SUK59cd— Out Of Context World Cup (@oocworldcup2026) June 17, 2026
Ghana vs Panama pic.twitter.com/NZ4pkspvcq— tagger (@taggerbachi) June 17, 2026
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