Uzbequistão de Cannavaro estreia em Copa contra a Colômbia, que retorna ao torneio Jogo marca embate entre novatos asiáticos e colombianos 'com fome' após hiato de oito anos

O Uzbequistão viverá, nesta quarta-feira (17), um grande momento em sua história no futebol. Estreante em Copas do Mundo, a seleção asiática fará sua estreia na competição sob o comando de Fabio Cannavaro, ex-zagueiro campeão mundial pela Itália em 2006, que assumiu a equipe com a missão de conduzir o país em sua inédita participação no torneio. Porém, o primeiro capítulo dessa trajetória não será fácil.

continua após a publicidade

➡️Uzbequistão x Colômbia Palpite – Análise e odds (17/06)

Uzbequistão vai à Copa do Mundo pela 1ª vez (Reprodução/UFA)

Do outro lado estará uma adversária acostumada aos grandes palcos, mas que há quase uma década não figurava no Mundial. A Colômbia retorna à Copa do Mundo após ficar fora da edição de 2022 e chega motivada para recuperar o protagonismo que teve nos últimos anos. Com um elenco experiente e a expectativa de avançar ao mata-mata, os colombianos tentam evitar qualquer surpresa na estreia do Grupo K.

O confronto coloca frente a frente duas histórias distintas: de um lado, a empolgação de um estreante guiado por um campeão mundial; do outro, a ambição de uma seleção que busca a reafirmação de seu posto entre as principais forças do futebol sul-americano.

continua após a publicidade

➡️Primeiro hat-trick e recordes: por que a estreia de Messi na Copa de 2026 foi a melhor de sua carreira

Jhon Arias marca pela seleção da Colômbia (Foto: Meg McLaughlin/Getty Images/AFP)

Uzbequistão x Colômbia

A partida acontece nesta quarta-feira (17), às 23h (de Brasília), na Cidade do México. ➡️Saiba onde assistir. Para além do confronto, as duas seleções ainda terão pela frente Portugal e República Democrática do Congo, que completam o grupo K.

O favoritismo é português, e a tendência é que os colombianos busquem a segunda colocação, mas a Copa do Mundo já mostrou diversas vezes que essa competição é feita de surpresas e grandes histórias.

continua após a publicidade

🎰Aposte nos próximos do seu time do coração!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

