Uzbequistão x Colômbia Palpite – Análise e odds (17/06)

Veja os principais palpites de Uzbequistão x Colômbia pela Copa do Mundo 2026

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O Uzbequistão faz sua estreia histórica em Copas do Mundo nesta quarta-feira, 17 de junho, quando enfrenta a Colômbia pela primeira rodada do Grupo K, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

A seleção centro-asiática, comandada pelo campeão mundial Fabio Cannavaro, nunca disputou uma Copa e chega ao torneio após uma campanha sólida nas Eliminatórias asiáticas, com dez vitórias, cinco empates e apenas uma derrota em 16 jogos.

Do outro lado, a Colômbia retorna ao Mundial após ter ficado de fora do Qatar 2022 e quer repetir a campanha de 2014, quando alcançou as quartas de final no Brasil.

O Grupo K ainda conta com Portugal e República Democrática do Congo, o que torna cada ponto conquistado na fase de grupos decisivo para as pretensões de classificação de ambas as seleções.

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Melhores palpites para Uzbequistão x Colômbia pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Lobos Brancos enfrentam a prova de fogo

O Uzbequistão é a 51ª seleção do ranking FIFA e construiu sua classificação com base na solidez defensiva, sofrendo apenas 11 gols em 16 jogos pelas Eliminatórias asiáticas.

A equipe de Cannavaro terminou em segundo lugar no grupo, atrás apenas do Irã, em ambas as fases classificatórias, vencendo cinco jogos por 1 x 0 na etapa final.

A preparação para o Mundial, porém, trouxe sinais de alerta: derrota por 2 x 0 para o Canadá e revés por 2 x 1 para a Holanda em Nova York, jogos que expuseram a diferença de nível diante de adversários de maior qualidade técnica.

A Colômbia ocupa a 14ª posição no ranking FIFA e terminou as Eliminatórias sul-americanas na terceira colocação, com sete vitórias, sete empates e quatro derrotas.

A seleção de Néstor Lorenzo marcou 28 gols no processo classificatório, ficando atrás apenas da Argentina, e teve em Luis Díaz o artilheiro do time com sete tentos.

Os colombianos chegam embalados por duas vitórias em amistosos preparatórios, com um 3 x 1 sobre a Costa Rica e um 2 x 0 contra a Jordânia, partida na qual Jhon Arias balançou as redes duas vezes.

As derrotas para Croácia (1 x 2) e França (1 x 3) em março alertam para possíveis vulnerabilidades contra seleções de ponta, mas a qualidade individual do elenco colombiano é inegável.

Confrontos diretos entre Uzbequistão e Colômbia

As duas seleções nunca se enfrentaram na história, o que torna este duelo uma estreia absoluta no retrospecto bilateral.

A ausência de confrontos anteriores dificulta qualquer projeção baseada em histórico direto, mas a diferença no ranking FIFA (51ª x 14ª) e na experiência em Copas do Mundo aponta uma vantagem clara para os colombianos.

Enquanto o Uzbequistão vive o ineditismo de sua primeira Copa, a Colômbia participa de seu sétimo Mundial e venceu cinco dos seis jogos na fase de grupos das edições de 2014 e 2018.

Notícias de Uzbequistão x Colômbia

Uzbequistão: desfalques e dúvidas

Cannavaro tem utilizado preferencialmente um esquema com três zagueiros (3-4-2-1) desde que assumiu a seleção, sistema que valoriza a presença do zagueiro Abdukodir Khusanov, do Manchester City.

O meia Jaloliddin Masharipov é dúvida para o jogo por conta de uma lesão nas costas e deve ficar de fora, assim como o lateral Khojiakbar Alijonov e o meio-campista Azizjon Ganiev, que também são dúvidas.

Eldor Shomurodov, capitão e maior artilheiro da história da seleção com 44 gols em 92 jogos, será o referência no ataque.

Abbosbek Fayzullaev, eleito o melhor jogador jovem da Ásia pela AFC em 2023, é a principal arma criativa do time e marcou quatro gols nas Eliminatórias.

Provável escalação do Uzbequistão (3-4-2-1): Yusupov; Khusanov, Abdullaev e Ashurmatov; Sayfiev, Shukurov, Khamrobekov e Nasrullaev; Fayzullaev e Urunov; Shomurodov. Técnico: Fabio Cannavaro.

Colômbia: desfalques e dúvidas

A Colômbia não tem desfalques confirmados e conta com o elenco completo para a estreia no Mundial.

O goleiro Camilo Vargas deve ser o titular, com Davinson Sánchez e Jhon Lucumí formando a dupla de zagueiros centrais.

No meio-campo, Jefferson Lerma e Gustavo Puerta disputam vagas com Richard Ríos, e a tendência é que Lerma e Puerta iniciem como volantes.

O trio ofensivo por trás do centroavante Luis Suárez deve ser composto por Luis Díaz pela esquerda, Jhon Arias pela direita e James Rodríguez como meia armador.

Suárez tem cinco gols em 12 jogos pela seleção e vem de uma temporada produtiva pelo Sporting de Lisboa, o que o credencia como centroavante titular na estreia colombiana no torneio.

Provável escalação da Colômbia (4-2-3-1): Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí e Johan Mojica; Jefferson Lerma e Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez e Luis Díaz; Luis Suárez. Técnico: Néstor Lorenzo.

Destaques individuais de Uzbequistão x Colômbia

Destaque do Uzbequistão Eldor Shomurodov 44 Gols pela seleção (recorde histórico) 22 Gols na Süper Lig 2025-26 (artilheiro) 5 Gols nas Eliminatórias para a Copa 92 Jogos pelo Uzbequistão Destaque da Colômbia Luis Díaz 15 Gols na Bundesliga 2025-26 14 Assistências na Bundesliga 2025-26 7 Artilheiro da Colômbia nas Eliminatórias 22 Gols em 74 jogos pela seleção

Os técnicos - o campeão mundial contra o estrategista argentino

Fabio Cannavaro

O italiano Fabio Cannavaro, campeão do mundo em 2006 e vencedor da Bola de Ouro no mesmo ano, assumiu o comando do Uzbequistão após a saída de Timur Kapadze.

A experiência como treinador de Cannavaro inclui passagens pelo Guangzhou Evergrande (onde conquistou o título chinês em 2019), Benevento, Udinese e Dinamo Zagreb, mas levar uma seleção estreante ao cenário da Copa é o maior desafio de sua carreira como técnico.

Néstor Lorenzo

O argentino Néstor Lorenzo foi auxiliar de José Pékerman nas Copas de 2014 e 2018 e assumiu o cargo de treinador principal da Colômbia em 2022, recolocando a seleção no mapa mundial.

Sob seu comando, os colombianos chegaram à final da Copa América 2024 e terminaram em terceiro nas Eliminatórias, combinando a experiência de James Rodríguez com a explosão de Luis Díaz e a energia de jogadores como Richard Ríos e Jhon Arias.

Análise tática de Uzbequistão x Colômbia

O Uzbequistão deve se posicionar no 3-4-2-1, um sistema defensivo que prioriza a compactação central e tenta dificultar os espaços entre linhas que a Colômbia costuma explorar.

Khusanov, Abdullaev e Ashurmatov formam um trio de zagueiros capaz de absorver pressão, e os alas Sayfiev e Nasrullaev têm função dupla de contenção e apoio em transições rápidas.

A principal arma ofensiva dos uzbeques são os contra-ataques liderados por Fayzullaev e Urunov, que alimentam Shomurodov em profundidade.

A Colômbia no 4-2-3-1 terá a posse de bola como ferramenta de controle, com Díaz e Arias abertos pelas pontas para esticar a defesa rival e James operando como distribuidor.

O ponto de tensão tático reside nos corredores laterais: se os alas uzbeques recuarem demais para marcar, Díaz e Arias terão espaço para progredir e cruzar para Suárez, que é forte no jogo aéreo com 1,85m.

A altitude da Cidade do México (cerca de 2.250 metros) funciona como um fator igualador, já que o ar rarefeito pode reduzir a intensidade do pressing colombiano nos minutos finais e favorecer o bloco defensivo mais paciente do Uzbequistão.

Prognóstico de placar exato para Uzbequistão x Colômbia

Previsão de placar Uzbequistão 0 x 1 Colômbia - Odd 5,66 na Br4bet A Colômbia é amplamente favorita contra uma seleção estreante que perdeu seus dois últimos amistosos preparatórios. No entanto, o sistema defensivo de Cannavaro com três zagueiros e a altitude da Cidade do México (2.250m) devem limitar o placar. Jogos de estreia em Copas tendem a ser cautelosos, e a tendência é de controle colombiano sem goleada. A Colômbia venceu cinco dos seis jogos na fase de grupos nas Copas de 2014 e 2018 O Uzbequistão sofreu apenas 11 gols em 16 jogos nas Eliminatórias asiáticas, com solidez defensiva como marca Luis Díaz marcou 15 gols e deu 14 assistências na Bundesliga pelo Bayern de Munique nesta temporada O Uzbequistão não marcou em dois dos últimos três jogos (0 x 0 com a Venezuela e 0 x 2 para o Canadá) A altitude da Cidade do México funciona como fator igualador, reduzindo a intensidade física nos minutos finais e favorecendo equipes que jogam em bloco baixo

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 20h45. (15/06) O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.