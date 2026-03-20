Nova denominação para jogadores revelados no Vasco divide opiniões: 'Explica'

O Vasco anunciou, na tarde desta sexta-feira (20), que a partir de agora os jogadores que forem revelados pelo Cruz-Maltino serão chamados de "Crias da Colina". Com um vídeo que mostra diversos nomes históricos do futebol que surgiram das categorias de base vascaínas, o clube também convidou jogadores e jogadoras para enaltecer a campanha.

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➡️ Sul-Americana 2026: análise dos grupos e favoritos

Confira o vídeo abaixo, publicado pelo perfil oficial do Vasco da Gama:

Veja a reação dos torcedores:

Vasco anuncia nova denominação para jogadores formados pelo clube: (Foto: Reprodução/X/VascodaGama)

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Torcedores reagem à convocação de atacante do Vasco: 'Merecido'

Andrés Gómez, atacante muito querido pela torcida do Vasco, foi convocado para a seleção colombiana, para disputar dois amistosos, contra a Croácia no dia 26 e, na sequência, a França no dia 29. Nas redes sociais, o Cruz-Maltino parabenizou o jogador e recebeu inúmeras interações da torcida, celebrando sua convocação.

Além de Andrés Gómez, do Vasco, foram chamados outros quatro jogadores que atuam no Brasil: Jhon Arias (Palmeiras), Johan Carbonero e Rafael Santos Borré (Internacional) e Jorge Carrascal (Flamengo).

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Desde a reta final da última temporada, Andrés Gómez vem crescendo de produção pelo Vasco. O colombiano foi um dos grandes destaques da equipe nas semifinais e finais da Copa do Brasil e manteve o bom momento neste início de 2026, consolidando-se como uma das principais peças ofensivas do time.

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Vasco conhece grupo na Sul-Americana

✍️ Texto de Pedro Cobalea, setorista do Vasco no Lance!

A Conmebol realizou, na noite desta quinta-feira (19), o aguardado sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2026. O Vasco foi sorteado no grupo G, que conta com Olimpia, Audax Italiano e Barracas Central.

Invicto desde a chegada de Renato Gaúcho, o Vasco busca retomar o caminho das vitórias e manter a regularidade ao longo da temporada. Os dois principais destaques da equipe são o volante Thiago Mendes, que recentemente se tornou capitão do time, e o atacante Andrés Gómez, da seleção colombiana.