Brasil x Noruega: penúltimo treino tem retornos de Raphinha e Rayan Atacante do Barcelona retorna às atividades normais duas semanas após lesão

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A Seleção Brasileira contou com o retorno de Raphinha no treino desta sexta-feira (3), o penúltimo antes do confronto do Brasil com a Noruega, domingo (5), no MetLife, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Além dele, Rayan, que vinha sendo o titular desde a lesão do atacante do Barcelona, também treinou normalmente.

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Rayan havia ficado de fora da atividade de quinta-feira, mas apenas para controle de carga. O jogador não tem qualquer lesão e está disponível para o jogo com os noruegueses.

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Raphinha volta quando?

A volta de Raphinha, que estava fora de ação desde 19 de junho, quando se lesionou no primeiro tempo do jogo com o Haiti, pode dar a Ancelotti uma nova opção ofensiva. Apesar do treino, a chance de Raphinha começar o jogo do Brasil com a Noruega no domingo é remota.

Isso porque, apesar de o atacante voltar a treinar normalmente nesta sexta, ele ainda precisa recuperar o ritmo após ficar 12 dias sem treinar com bola. Além disso, Rayan teve atuação elogiada nos dois últimos jogos e sai na frente como opção pelo lado direito. Assim, o mais provável é que Raphinha seja opção no banco no jogo de domingo.

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Antes do treino, Raphinha teve que encarar o tradicional "corredor polonês" que os atletas fazem sempre que um jogador volta após período afastado para tratar lesão. Nesta Copa do Mundo, Neymar já passou pelo mesmo.

A atividade da manhã desta sexta-feira mais uma vez aconteceu debaixo de sol forte. A temperatura no início do treino era de 34ºC, com a sensação térmica ultrapassando os 40ºC. O calor extremo na região de Nova York é esperado até a noite de sábado. No domingo, dia do jogo do Brasil com a Noruega, e previsão é de clima um pouco mais ameno.

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Carlo Ancelotti ganha um opção ofensiva para Brasil x Noruega (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

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