Sul-Americana 2026: análise dos grupos e favoritos

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

A Conmebol realizou, na noite desta quinta-feira (19), o aguardado sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2026, em sua sede na cidade de Luque. O evento definiu os caminhos das equipes na competição continental, que contará com sete representantes brasileiros: Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Santos, Bragantino, Vasco e Botafogo.

continua após a publicidade

A competição terá início em 8 de abril e se estenderá até 27 de maio. Os playoffs das oitavas de final serão disputados nos dias 22 e 29 de julho, enquanto a grande final está marcada para 21 de novembro. A expectativa é de equilíbrio, com clubes tradicionais e emergentes disputando cada ponto e buscando a glória continental.

Grupos da Sul-Americana (Foto: Reprodução/CONMEBOL)

Análise dos grupos da Sul-Americana

Grupo A: América de Cali, Tigre, Macará e Alianza Atlético

América de Cali (Colômbia)

Atual oitavo colocado do campeonato colombiano, o time possui jogadores conhecidos do futebol brasileiro, como Dylan Borrero (ex-Fortaleza) e o experiente Juan Quintero, que já enfrentou várias equipes do Brasil em passagens por River Plate, Junior Barranquilla e Racing. A equipe está acostumada a competições internacionais e já conquistou o Campeonato Colombiano 15 vezes.

continua após a publicidade

Valor do elenco: €16,95 mi.

Tigre (Argentina)

Quarto colocado no Campeonato Argentino, o time tem como principal destaque o atacante David Romero, contratado do Talleres nesta temporada. Até o momento, ele já balançou as redes sete vezes, mostrando grande importância para a equipe.

Valor do elenco: €37,23 mi.

Macará (Equador)

Vice-líder do Campeonato Equatoriano, a equipe nunca conquistou o título da primeira divisão colombiana, mas já venceu a segunda divisão em cinco oportunidades, mostrando tradição e força nas categorias inferiores.

continua após a publicidade

Valor de mercado: €7,58 mi.

Alianza Atlético Sullana (Peru)

A equipe ocupa apenas a 10ª colocação do Campeonato Peruano. A maior conquista da sua história foi a vitória na Segunda Divisão em 2020. Os principais destaques do time são os jogadores da seleção peruana: o volante Hernán Lupu e o goleiro Daniel Prieto.

Valor de mercado: €4,78 mi.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Grupo B: Atlético-MG, Cienciano, Puerto Cabello e Juventud de Las Piedras

Atlético-MG

O Galo é favorito para terminar na primeira colocação. Apesar de ocupar a 11ª posição no Brasileirão e viver momentos de oscilações, Hulk segue como principal destaque, com cinco gols na temporada.

Valor de mercado: €88,45 mi.

Cienciano (Peru)

Reencontra o Galo após dois empates na última edição da Sul-Americana. O clube se beneficia da altitude de seu estádio, Inca Garcilaso De La Vega (3.350 m). Destaques: Alejandro Hohberg e Carlos Garcés, ambos com cinco gols.

Valor de mercado: €6,60 mi.

Puerto Cabello (Venezuela)

O time ficou conhecido na última temporada após vencer o Academia Puerto Cabello por 4 a 1 na Venezuela, em partida válida pela Copa Sul‑Americana de 2025, um resultado histórico para a equipe venezuelana. A equipe ocupa apenas a quinta posição no Campeonato Venezuelano. Um dos principais destaques do time é o centroavante Edwuin Pernía, que já marcou três gols na temporada até aqui.

Valor de mercado: €7,90 mi.

Juventud de Las Piedras (Uruguai)

A equipe uruguaia ocupa apenas a 14ª colocação no Campeonato Uruguaio. O artilheiro da temporada é o ex-Botafogo Federico Barrandeguy, com três gols. O time chegou à Sul-Americana após ser eliminado pelo Independiente Medellín na pré-Libertadores.

Valor de mercado: €9,50 mi.

Grupo C: São Paulo, Millonarios, Boston River e O'Higgins

São Paulo

Apesar da saída conturbada do treinador Hernán Crespo, a temporada do São Paulo está sendo surpreendente. A equipe ocupa a vice-liderança do Brasileirão, com 16 pontos somados em sete partidas. O principal destaque do time é o atacante Calleri, que, após retornar de lesão em 2026, já marcou nove gols na temporada.

Valor de mercado: €77,55 mi.

Millonarios (Colômbia)

O Millonarios, comandado por Fabián Bustos, manda seus jogos no Estadio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá. A equipe tem como principais destaques Radamel Falcao García e Darwin Quintero. No Campeonato Colombiano, ocupa a 8ª posição, com 17 pontos conquistados em 12 partidas.

Valor de mercado: €11,95 mi.

Boston River (Uruguai)

Vive má fase, com apenas duas vitórias nos últimos dez jogos e penúltima posição no Campeonato Uruguaio. Treinado por Israel Damonte, tem como destaque o experiente uruguaio Gastón Ramírez.

Valor de mercado: €8,03 mi.

O'Higgins (Chile)

Eliminou o Bahia na pré-Libertadores, mas foi superado pelo Tolima em seguida. Treinado por Lucas Bovaglio, ocupa a 9ª posição no Campeonato Chileno. Principais goleadores na temporada são Arnaldo Castillo e Francisco González, com três gols cada.

Valor de mercado: €11,98 mi.

Grupo D: Santos, San Lorenzo, Deportivo Cuenca e Recoleta

Santos

O Peixe enfrenta um momento de instabilidade dentro de campo. Após a saída de Vojvoda nesta quarta-feira (18), o clube continua em busca de um treinador capaz de colocar a equipe nos trilhos. Apesar das limitações físicas, Neymar permanece como o principal destaque do time.

Valor de mercado: €98,95 mi.

San Lorenzo (Argentina)

O time ocupa apenas a 10ª colocação no Campeonato Argentino. Os destaques da equipe são Luciano Vietto, algoz do Flamengo no Mundial Interclubes de 2022, e o goleiro Orlando Gill, da seleção paraguaia. Vale ressaltar também o jovem lateral-esquerdo Teo Rodríguez Pagano, da seleção sub-20 da Argentina, que já marcou um gol nesta temporada e demonstra grande potencial.

Valor de mercado: €41,88 mi.

Deportivo Cuenca (Equador)

Após cinco partidas no Campeonato Equatoriano, a equipe ocupa a 8ª colocação. O principal destaque do time é o centroavante Nicolás Leguizamón, que já marcou três gols na temporada.

Valor de mercado: €6,15 mi.

Recoleta (Paraguai)

O Recoleta ocupa a 8ª colocação no Campeonato Paraguaio. Os artilheiros da equipe na temporada são os atacantes Allan Wlk e Aldo González, com três gols cada.

Valor de mercado: €4,30 mi.

Grupo E: Racing, Caracas, Independiente Petrolero e Botafogo

Racing (Argentina)

O clube argentino ocupa a 6ª colocação no Campeonato Nacional. Com uma torcida apaixonada, a equipe conquistou a Sul-Americana de 2024 e está acostumada a disputar competições internacionais. Um dos destaques do time é o ponta-esquerda Tomás Conechny, que já marcou quatro gols nesta temporada.

Valor de mercado: €79,03 mi.

Caracas (Venezuela)

O tradicional clube venezuelano vive um momento difícil no Campeonato Venezuelano, ocupando apenas a 11ª colocação na tabela. Um dos principais jogadores da equipe é o camisa 10 Michael Covea, meio‑campista experiente e peça fundamental no esquema ofensivo do time, com várias participações importantes ao longo da temporada.

Valor de mercado: €5,00 mi.

Independiente Petrolero (Bolívia)

A equipe ocupa a 6ª posição no Campeonato Boliviano. A maior conquista de sua história foi o título nacional de 2021. Para a temporada, o time perdeu seu principal jogador, Damián Villalba, que marcou 31 gols na última campanha. Atualmente, o destaque da equipe é o experiente meia Gustavo Cristaldo, peça-chave na criação de jogadas e na organização ofensiva do time.

Valor de mercado: €3,08 mi.

Botafogo

O Botafogo atravessa um momento conturbado na temporada, enfrentando instabilidade dentro e fora de campo. Com dois jogos a menos que os concorrentes, o Glorioso ocupa a 18ª colocação no Brasileirão, e o treinador Martín Anselmi está sob forte pressão. A equipe garantiu vaga na Sul-Americana após ser eliminada pelo Barcelona, do Equador, na pré-Libertadores.

Valor de mercado: €121,95 mi.

Grupo F: Grêmio, Palestino, Montevideo City Torque e Deportivo Riestra

Grêmio

Sob o comando de Luís Castro, o campeão gaúcho ocupa a 7ª colocação no Brasileirão e vive uma temporada bastante promissora. O principal destaque ofensivo da equipe é o centroavante Carlos Vinícius, artilheiro da temporada com 10 gols marcados.

Valor de mercado: €103,85 mi.

Palestino (Chile)

O Palestino vive um momento difícil no Campeonato Chileno, com apenas oito pontos conquistados em sete partidas, ocupando a 13ª colocação. O destaque da equipe é o centroavante Nelson Da Silva, que possui dupla nacionalidade, brasileira e argentina, e já marcou cinco gols na temporada.

Valor de mercado: €9,35 mi.

Montevideo City Torque (Uruguai)

Um dos clubes do Grupo City, o Montevideo é um time em ascensão no Uruguai. Atualmente, ocupa a 4ª colocação no Campeonato Nacional. O destaque da equipe é o camisa 10 Esteban Obregón, que disputou seis partidas nesta temporada e participou diretamente de quatro gols.

Valor de mercado: €8,10 mi.

Deportivo Riestra (Argentina)

A equipe argentina ocupa a penúltima posição em seu grupo no Campeonato Argentino, com apenas seis pontos conquistados em 10 partidas. Um dos principais nomes do time é o experiente centroavante Jonathan Herrera, peça-chave no ataque da equipe.

Valor de mercado: €9,48 mi.

Grupo G: Olimpia, Vasco, Audax Italiano e Barracas Central

Olimpia (Paraguai)

A tradicional equipe, tricampeã da Libertadores, frequentemente causa dor de cabeça para os clubes brasileiros. Acostumada a disputar competições internacionais e muito forte fora de casa, a equipe lidera o Campeonato Paraguaio em 2026. Os destaques do time são os dois jogadores da seleção paraguaia: Adrián Alcaraz, com três gols na temporada, e o ex-Fluminense Rubén Lezcano.

Valor de mercado: €28,33 mi.

Vasco

Invicto desde a chegada de Renato Gaúcho, o Vasco busca retomar o caminho das vitórias e manter a regularidade ao longo da temporada. Os dois principais destaques da equipe são o volante Thiago Mendes, que recentemente se tornou capitão do time, e o atacante Andrés Gómez, da seleção colombiana.

Valor de mercado: €101,20 mi.

Audax Italiano (Chile)

O tetracampeão nacional e atualmente sexto colocado no Campeonato Chileno, Audax Italiano, tem como destaque na temporada o centroavante Franco Troyansky, que já marcou dois gols até o momento.

Valor de mercado: €10,25 mi.

Barracas Central (Argentina)

O Barracas ocupa a 7ª posição em seu grupo no Campeonato Argentino. Um dos destaques da equipe é o lateral-esquerdo Rodrigo Insúa, peça importante na defesa e na criação de jogadas do time.

Valor de mercado: €17,13 mi.

Calendário da Sul-Americana 📆

Playoffs classificatórios: 4 de março

4 de março Fase de grupos: 8 de abril a 27 de maio

8 de abril a 27 de maio Sorteio dos playoffs das oitavas: 3 de junho

3 de junho Playoffs das oitavas de final: 22 e 29 de julho

22 e 29 de julho Oitavas de final: 12 e 19 de agosto

12 e 19 de agosto Quartas de final: 9 e 16 de setembro

9 e 16 de setembro Semifinais: 14 e 21 de outubro

14 e 21 de outubro Final: 21 de novembro

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade